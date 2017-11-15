Военные РФ и сирийский Красный Полумесяц обсудили план гумконвоев в Дейр-эз-Зор

Москва, 15 ноября. Офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии в среду встретились с представителями Сирийского арабского Красного Полумесяца. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

В рамках диалога стороны обсудили вопросы, связанные с организацией отправки гумконвоев в освобожденные районы Дейр-эз-Зора.

«Уточнен план проведения гуманитарных конвоев на период с 19 по 26 ноября, в том числе в освобожденные районы Дейр-эз-Зора, определен порядок эвакуации жителей Восточной Гуты, нуждающихся в медицинской помощи», — подчеркнул глава Центра Сергей Кураленко.

Российская сторона также помогла обеспечить безопасность прохождения конвоя Сирийского арабского Красного Полумесяца и МККК, который доставил продукты питания и предметы первой необходимости мирным жителям освобожденных районов Дейр-эз-Зора и Абу-Кемаля.

Напомним, власти России призвали все страны активнее участвовать в оказании гуманитарной помощи народу Сирии.