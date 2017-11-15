Названы три важных преимущества российской железной дороги в обход Украины

Москва, 15 ноября. Россия получит как минимум три значительных преимущества от запуска железной дороги Журавка-Миллерово, которая проложена в обход Украины. Об этом рассказал политолог Александр Асафов, комментируя крупный транспортный проект.

Первое преимущество носит политический характер. По словам эксперта, запуск железнодорожной ветки лишает украинские власти удобного инструмента для шантажа России, которым они пользовались прежде.

« У Украины пропадает инструмент для шантажа, потому как раньше с ее стороны неоднократно звучали угрозы о возможном прекращении движения российских составов по ее территории. Подобная ситуация создавала благоприятную почву для различных манипуляций», — отметил он.

Второе преимущество связано с повышением безопасности перевозок. Если раньше бойцы ВСУ могли заблокировать участок железной дороги, проходящий через Украину, то теперь безопасности пассажиров ничто не угрожает.

Третье преимущество носит экономический характер, поскольку теперь железнодорожную ветку можно будет встроить в единую южную транспортную систему вместе с Крымским мостом, пишет «Экономика сегодня».