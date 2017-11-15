Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
В Киеве возник ажиотаж из-за последнего памятника Ленину
Экономика
Названы три важных преимущества российской железной дороги в обход Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названы три важных преимущества российской железной дороги в обход Украины

    20:57  15 Ноября 2017
    120

    Названы три важных преимущества российской железной дороги в обход Украины

    Москва, 15 ноября. Россия получит как минимум три значительных преимущества от запуска железной дороги Журавка-Миллерово, которая проложена в обход Украины. Об этом рассказал политолог Александр Асафов, комментируя крупный транспортный проект.

    Первое преимущество носит политический характер. По словам эксперта, запуск железнодорожной ветки лишает украинские власти удобного инструмента для шантажа России, которым они пользовались прежде.

    Названы три важных преимущества российской железной дороги в обход Украины

    « У Украины пропадает инструмент для шантажа, потому как раньше с ее стороны неоднократно звучали угрозы о возможном прекращении движения российских составов по ее территории. Подобная ситуация создавала благоприятную почву для различных манипуляций», — отметил он.

    Второе преимущество связано с повышением безопасности перевозок. Если раньше бойцы ВСУ могли заблокировать участок железной дороги, проходящий через Украину, то теперь безопасности пассажиров ничто не угрожает.

    Третье преимущество носит экономический характер, поскольку теперь железнодорожную ветку можно будет встроить в единую южную транспортную систему вместе с Крымским мостом, пишет «Экономика сегодня».

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #железная дорога #преимущества
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        2450
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        916
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        2204
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        711