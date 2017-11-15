Россия не забудет инцидент со снятием флага с консульства в США — Кисляк

Москва, 15 ноября. Российская сторона обязательно отреагирует на действия американских властей, которые сняли флаги со зданий дипсобственности РФ в Сан-Франциско и Вашингтоне. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Сергей Кисляк.

«Это оскорбление, мы его не забудем и обязательно напомним американцам… Мы держим двери открытыми, но на оскорбления надо отвечать», — подчеркнул политик в эфире телеканала «Россия-1».

При этом ответ Москвы Вашингтону не обязательно будет полностью зеркальным.

Напомним, в октябре 2017 года стало известно о том, что флаги Российской Федерации были сняты со зданий российской дипломатической собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне. По мнению главы комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого, действия властей США являются провокацией.