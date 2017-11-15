Полиция разогнала участников беспорядков в центре Брюсселя

Брюссель, 15 ноября. Полицейские разогнали участников беспорядков в центральной части Брюсселя. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в связи с нарушением общественного порядка задержаны три человека. Федеральная полиция взяла ситуацию под контроль, отметили в пресс-службе столичной бельгийской полиции.

Местные СМИ сообщают, что хулиганы разбили несколько витрин магазинов и автомобилей. Эпицентр беспорядков пришелся на площадь Монэ, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о беспорядках в Балтиморе, после которых власти решили демонтировать памятники конфедератам.