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Полиция разогнала участников беспорядков в центре Брюсселя
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    Полиция разогнала участников беспорядков в центре Брюсселя

    20:54  15 Ноября 2017
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    Полиция разогнала участников беспорядков в центре Брюсселя

    Брюссель, 15 ноября. Полицейские разогнали участников беспорядков в центральной части Брюсселя. Об этом сообщает ТАСС.

    Уточняется, что в связи с нарушением общественного порядка задержаны три человека. Федеральная полиция взяла ситуацию под контроль, отметили в пресс-службе столичной бельгийской полиции.

    Местные СМИ сообщают, что хулиганы разбили несколько витрин магазинов и автомобилей. Эпицентр беспорядков пришелся на площадь Монэ, пишет ТАСС.

    Ранее сообщалось о беспорядках в Балтиморе, после которых власти решили демонтировать памятники конфедератам.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #бельгия #полиция #беспорядки #брюссель
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