Сирия, 16 ноября. Представители спецслужб США и ИГИЛ1 провели новую встречу, посвященную разделу контроля в Дейр-эз-Зоре. Армия САР и ВКС РФ отбили у «Джебхат ан-Нусры»*** часть позиций на северо-востоке Хамы. Турция устанавливает свое влияние в зоне деэскалации «Идлиб» руками подконтрольных боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли армии САР занять новые позиции на юге провинции Дейр-эз-Зор и на северо-востоке от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: рискуют потерять контроль над Абу Кемалем из-за присутствия сил США и проамериканских боевиков на юге провинции Хомс.

«Исламское государство» (ИГИЛ): провело переговоры с представителями спецслужб США о вступлении террористов в ряды курдских отрядов SDF****; продолжает формировать ударную группировку на юге Дейр-эз-Зора с целью вернуть Абу Кемаль.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): продолжает терять контроль на западе провинции Алеппо под натиском протурецких боевиков «Нур ад-Дин аз-Зенки»; передислоцирует новые силы и ресурсы в Хаму, рассчитывая запустить контрнаступление против САА и ВКС РФ.

Провинция Алеппо

Боевики протурецкого вооруженного формирования «Нур ад-Дин аз-Зенки» продолжают попытки вытеснить отряды террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» из западной части провинции Алеппо, сообщает на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. В ходе последних столкновений им удалось отбить у «Джебхат ан-Нусры» поселки Урум Аль-Кубра, Кафр Нааль и Кафр Джум, которые являются ключевыми населенными пунктами на шоссе Алеппо – Аль-Атариб – Сармада. Таким образом, радикалы «Нур ад-Дин аз-Зенки» теперь близки к тому, чтобы целиком овладеть данным районом и, соответственно, установить вместе с армией Турции, группировкой «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армией (ССА)** практически полный контроль над северной частью зоны деэскалации «Идлиб».

Между тем ряд высокопоставленных членов «Джебхат Фатх аш-Шам» заявили о необходимости немедленно прекратить столкновения с «Нур ад-Дин аз-Зенки» и направить все силы на север провинции Хама с целью противостояния Сирийской арабской армии (САА), передает подконтрольный террористам портал Qalaat Al Mudiq. Предполагается, что в ближайшее время между группировками пройдут переговоры об установлении перемирия. При этом полевые командиры «Нусры» опасаются нападений со стороны другой вооруженной организации, связанной с Анкарой, — «Ахрар аш-Шам» — в соседней провинции Идлиб.

Провинция Хомс

По данным местных активистов, представители американских спецслужб и подконтрольные им вооруженные группировки продолжают наращивать боевую мощь в районе населенного пункта Ат-Танф, находящегося на юге провинции Хомс. Предполагается, что США в ближайшее время могут попытаться устроить новую провокацию с целью расшатать ситуацию в южной части Сирии и отвлечь правительственные войска САР от района Абу Кемаля, расположенного в соседнем Дейр-эз-Зоре. Плацдармом для начала наступления может стать горно-пустынный район вокруг высоты Джебель Гантус.

Таким образом, несмотря на многочисленные заявления официальных лиц, Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют военное присутствие на юге арабской республики. Более того, поступали сообщения о том, что американские генералы формируют в этом регионе новые лагеря для подготовки вооруженных группировок с целью противостояния правительственным силам САР. У Ат-Танфа, в частности, дислоцируются радикалы проамериканских группировок «Джейш Усуд аш-Шаркия» и «Джейш Магавир ат-Таура».

Провинция Дейр-эз-Зор

Главари «Исламского государства»1 планируют передислоцировать новые отряды боевиков в те районы Абу Кемаля, где еще продолжается сопротивление, передает местный медиа-центр DeirEzzor24. Кроме того, сообщается, что террористы подготовили заминированный автомобиль под управлением смертника для очередной попытки прорыва обороны армии САР. Ранее сирийской армии удалось установить контроль над ключевым городом под прикрытием ВКС РФ, однако зачистка и разминирование данного населенного пункта пока продолжаются.

Военные источники Al Masdar News сообщают о новых фактах, указывающих на существование устойчивых связей между США и ИГ1. Согласно их сведениям, в районе между городами Аль-Шафаа и Хаджин, находящимися на восточном берегу Евфрата на юге провинции Дейр-эз-Зор, прошла очередная встреча представителей спецслужб Соединенных Штатов и террористической организации. Стороны вели переговоры о переходе части отрядов «Исламского государства» в состав подконтрольных Вашингтону Сирийских демократических сил (SDF), состоящих большей частью из курдских формирований. Таким образом, данное изменение статуса позволит боевикам ИГИЛ продолжать борьбу с войсками Башара Асада, уже на официальном уровне получая всестороннюю поддержку со стороны международной коалиции, возглавляемой США. Американцы, в свою очередь, смогут завершить формирование своей зоны влияния на востоке арабской республики. Предполагается, что отказавшиеся от сотрудничества исламисты будут вытесняться на территорию Ирака.

Правительственные подразделения, поддерживаемые боевой авиацией РФ, между тем продолжают развивать преимущество в боях с террористами ИГ, двигаясь вдоль Евфрата со стороны Меядина. Согласно информации сирийского новостного портала Damascus Now, союзники смогли отбить часть позиции противника, в том числе несколько стратегических вершин, недалеко от населенного пункта Ад-Дувейр. Тем самых, как отмечается, военнослужащие САА смогли охватить район поселка Салихия, все еще оккупированного ИГИЛ, с трех сторон, почти полностью блокировав его. При этом, несмотря на то, что отряды «Исламского государства», продолжают постепенно отступать, боевики по-прежнему оказывают ожесточенное сопротивление.

Провинция Хама

Сирийская армия развивает наступление на позиции террористов «Тахрир аш-Шам» в северо-восточной части Хамы недалеко от границы с провинцией Идлиб. Активную поддержку в ходе операции на этом направлении правительственным силам оказывают российские ВКС. В ходе последней серии атак подразделения САА восстановили контроль над частью позиции в окрестностях населенного пункта Эль-Хамра, передает информационный Twitter-канал (@NatDefFor). Напомним, накануне вечером также был освобожден близлежащий город Аль-Рабда.

При этом, понемногу отступая под натиском армии САР и ВКС РФ, террористы «Нусры» регулярно применяют смертников, а также минируют ключевые дороги и опорные пункты, дабы максимально задержать дальнейшее продвижение союзных сил, сообщает AMN. Также поступают сообщения об очередных отрядах боевиков и партиях вооружений, переброшенных в регион из Идлиба в преддверии планируемой главарями «Тахрир аш-Шам» контратаки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)