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Дурное воспитание: Табаков прокомментировал слова Дюжева о россиянах
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    Дурное воспитание: Табаков прокомментировал слова Дюжева о россиянах

    20:51  15 Ноября 2017
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    Дурное воспитание: Табаков прокомментировал слова Дюжева о россиянах

    Москва, 15 ноября. Художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков резко раскритиковал актера Дмитрия Дюжева, который заявил, что российские зрители заслуживают «лабуду и туфту».

    «Это дурное воспитание или малая образованность», — отметил он.

    Дурное воспитание: Табаков прокомментировал слова Дюжева о россиянах

    При этом Табаков отказался отвечать на вопрос, могут ли слова Дюжева отразиться на репутации возглавляемого им театра.

    Ранее Дюжев заявил, что российский зритель заслуживает «лабуды, туфты, дешевых и бездарных сериалов». Об этом он сказал после того, как российские пассажиры отказались пропускать его без очереди к регистрационной стойке бизнес-класса в аэропорту. Впоследствии он добавил, что российский зритель думает только о себе.

    Отметим, что не все коллеги Дюжева критикуют актера за резкое высказывание. Так, например, известный артист Михаил Боярский считает, что слова Дюжева — просто эмоциональная реакция.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #табаков #зрители #дюжев
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