Дурное воспитание: Табаков прокомментировал слова Дюжева о россиянах

Москва, 15 ноября. Художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков резко раскритиковал актера Дмитрия Дюжева, который заявил, что российские зрители заслуживают «лабуду и туфту».

«Это дурное воспитание или малая образованность», — отметил он.

При этом Табаков отказался отвечать на вопрос, могут ли слова Дюжева отразиться на репутации возглавляемого им театра.

Ранее Дюжев заявил, что российский зритель заслуживает «лабуды, туфты, дешевых и бездарных сериалов». Об этом он сказал после того, как российские пассажиры отказались пропускать его без очереди к регистрационной стойке бизнес-класса в аэропорту. Впоследствии он добавил, что российский зритель думает только о себе.

Отметим, что не все коллеги Дюжева критикуют актера за резкое высказывание. Так, например, известный артист Михаил Боярский считает, что слова Дюжева — просто эмоциональная реакция.