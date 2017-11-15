Гидрометцентр дал советы жителям Москвы по борьбе с «циклонической депрессией»

Москва, 15 ноября. Директор ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» Роман Вильфанд дал несколько советов жителям столицы по борьбе с так называемой «циклонической депрессией».

Речь идет о явлении, которое носит природный характер (это связано с коротким световым днем и облачностью) и негативно влияет на психологическое состояние людей. Непосредственно в ноябре через умеренные широты часто проходят циклоны.

«Поэтому данный период сказывается на состоянии человека, и нужно себя как-то подбадривать, чтобы не впадать в депрессии. В семье — например, с детьми играть, или с друзьями встречаться», — цитирует слова эксперта агентство «Москва».

Напомним, ранее представители «Гидрометцентра России» заявили о том, что грядущая зима на территории страны будет неоднородной.