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Гидрометцентр дал советы жителям Москвы по борьбе с «циклонической депрессией»
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    Гидрометцентр дал советы жителям Москвы по борьбе с «циклонической депрессией»

    20:49  15 Ноября 2017  /обновлено: 20:50  15 Ноября 2017
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    Гидрометцентр дал советы жителям Москвы по борьбе с «циклонической депрессией»

    Москва, 15 ноября. Директор ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» Роман Вильфанд дал несколько советов жителям столицы по борьбе с так называемой «циклонической депрессией».

    Речь идет о явлении, которое носит природный характер (это связано с коротким световым днем и облачностью) и негативно влияет на психологическое состояние людей. Непосредственно в ноябре через умеренные широты часто проходят циклоны.

    «Поэтому данный период сказывается на состоянии человека, и нужно себя как-то подбадривать, чтобы не впадать в депрессии. В семье — например, с детьми играть, или с друзьями встречаться», — цитирует слова эксперта агентство «Москва».

    Напомним, ранее представители «Гидрометцентра России» заявили о том, что грядущая зима на территории страны будет неоднородной.

    Автор: Алексей Громов
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    #погода #россия #депрессия
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