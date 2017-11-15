Путин утвердил порядок принесения присяги гражданина РФ

Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил порядок принесения присяги гражданина России. Текст нормативного акта опубликован на интернет-портале правовой информации.

Установлено, что граждане могут быть приведены к присяге в помещениях органов МВД, дипломатических представительств, консульств, в исторических местах, местах боевой славы и на некоторых других объектах.

Присяга зачитывается вслух, а затем лицо ставит свою подпись, фамилию и инициалы в соответствующих графах, сообщает RT.

Накануне Владимир Путин рассказал о своем видении ключевых составляющих успеха страны. По мнению российского лидера, главное — это «люди, которые горят своим делом». Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе вручения наград в Кремле. Он добавил, что такие люди способны добиться самых невероятных целей.