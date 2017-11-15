«Я не очень люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать отшельнице Лыковой
Абакан, 15 ноября. Губернатор Хакасии Виктор Зимин заявил, что готов запретить вертолетам из Кемеровской области доставлять провизию отшельнице Агафье Лыковой. Об этом он заявил во время прямой линии с жителями региона.
«Еще раз борт от соседей прилетит для нее — и будет заявлено, что он не имеет права ни прилетать, ни садиться там. Весь заповедник работает на нее, инспекторы ей колют дрова, прилетают вертолеты», — отметил Зимин.
Губернатор подчеркнул, что Агафья Лыкова не является патриархом старообрядческой церкви и не имеет никакого статуса. Кроме того, она проживает на территории заповедника, что запрещено законом. Зимин также признался, что «не очень любит эту бабушку», однако с уважением относится к старообрядчеству.
Напомним, что губернатор соседней Кемеровской области Аман Тулеев познакомился с Лыковой в 1997 году и с тех пор регулярно ей помогает.