Россия поддержала заявление контактной группы по перемирию в Донбассе — Грызлов

Москва, 15 ноября. Российские власти поддерживают заявление контактной группы по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом в среду заявил полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов.

«Российская делегация поддержала заявление контактной группы о соблюдении режима прекращения огня. Тем самым подтверждена приверженность объявленному с 25 августа перемирию», — отметил он.

По словам дипломата, Москва также подтвердила приверженность выполнению дополнительных мероприятий, направленных на поддержание перемирия в Донбассе. При этом российская сторона констатирует отказ Украины выполнять обязательства по разведению сил в Станице Луганской.

Грызлов подчеркнул, что политическая часть минских соглашений должна рассматриваться одновременно с вопросами, посвященными безопасности. В связи с этим он призвал участников переговоров обсудить вопрос введения Украиной закона об особом статусе Донбасса.