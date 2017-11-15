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Россия поддержала заявление контактной группы по перемирию в Донбассе — Грызлов
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    Россия поддержала заявление контактной группы по перемирию в Донбассе — Грызлов

    19:55  15 Ноября 2017
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    Россия поддержала заявление контактной группы по перемирию в Донбассе — Грызлов

    Москва, 15 ноября. Российские власти поддерживают заявление контактной группы по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом в среду заявил  полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов.

    «Российская делегация поддержала заявление контактной группы о соблюдении режима прекращения огня. Тем самым подтверждена приверженность объявленному с 25 августа перемирию», — отметил он.

    Россия поддержала заявление контактной группы по перемирию в Донбассе — Грызлов

    По словам дипломата, Москва также подтвердила приверженность выполнению дополнительных мероприятий, направленных на поддержание перемирия в Донбассе. При этом российская сторона констатирует отказ Украины выполнять обязательства по разведению сил в Станице Луганской.

    Грызлов подчеркнул, что политическая часть минских соглашений должна рассматриваться одновременно с вопросами, посвященными безопасности. В связи с этим он призвал участников переговоров обсудить вопрос введения Украиной закона об особом статусе Донбасса.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #донбасс #украина #грызлов
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