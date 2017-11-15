Ващиковский составил список вопросов, мешающих диалогу Киева и Варшавы

Варшава, 15 ноября. У польской и украинской сторон имеется весьма короткий список спорных вопросов. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Речь идет о таких темах, как подходы к истории, историческое наследие, организация работ по эксгумации жертв войн, функционирование костелов, а также образование на польском языке.

«Ряд этих вопросов можно решить одним жестом. Надеемся на то, что процесс, наконец, продвинется, а не будет, как в вопросе эксгумаций, регресс вместо прогресса», — подчеркнул польский дипломат.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий проинформировал о том, что Варшава закрыла въезд в страну ряду украинских политиков. Речь идет о людях, которые принимают решения, оскорбляющие чувства поляков, а также прославляют деятельность формирований, сотрудничавших с нацистами.