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Ващиковский составил список вопросов, мешающих диалогу Киева и Варшавы
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    Ващиковский составил список вопросов, мешающих диалогу Киева и Варшавы

    20:27  15 Ноября 2017
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    Ващиковский составил список вопросов, мешающих диалогу Киева и Варшавы

    Варшава, 15 ноября. У польской и украинской сторон имеется весьма короткий список спорных вопросов. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

    Речь идет о таких темах, как подходы к истории, историческое наследие, организация работ по эксгумации жертв войн, функционирование костелов, а также образование на польском языке.

    «Ряд этих вопросов можно решить одним жестом. Надеемся на то, что процесс, наконец, продвинется, а не будет, как в вопросе эксгумаций, регресс вместо прогресса», — подчеркнул польский дипломат.

    Напомним, ранее заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий проинформировал о том, что Варшава закрыла въезд в страну ряду украинских политиков. Речь идет о людях, которые принимают решения, оскорбляющие чувства поляков, а также прославляют деятельность формирований, сотрудничавших с нацистами.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #украина
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