Опоздавший на поезд кемеровчанин с горя ограбил магазин

Кемерово, 15 ноября. Вооруженный ножом житель Кемерова украл мобильные телефоны из торгового павильона в Новокузнецке.

Сотрудники Росгвардиии в ночь на среду, 15 ноября, задержали 32-летнего мужчину, который украл четыре мобильных телефона из торгового павильона, расположенного на проспекте Курако, сообщает «Газета Кемерова». Силовики обнаружили мужчину с ножом на лестничной площадке в многоэтажном доме, где он пытался укрыться. Подозреваемый попытался оправдаться и сообщил, что приехал к брату из Кемерова, однако опоздал на обратный поезд и решил переночевать в подъезде.

Росгвардейцы установили, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина с помощью ножа открыл пластиковое окно торгового павильона и украл четыре мобильных телефона, которые спрятал в подъезде. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка продолжают проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.