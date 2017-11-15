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Опоздавший на поезд кемеровчанин с горя ограбил магазин
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    Опоздавший на поезд кемеровчанин с горя ограбил магазин

    20:03  15 Ноября 2017
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    Опоздавший на поезд кемеровчанин с горя ограбил магазин

    Кемерово, 15 ноября. Вооруженный ножом житель Кемерова украл мобильные телефоны из торгового павильона в Новокузнецке.

    Сотрудники Росгвардиии в ночь на среду, 15 ноября, задержали 32-летнего мужчину, который украл четыре мобильных телефона из торгового павильона, расположенного на проспекте Курако, сообщает «Газета Кемерова». Силовики обнаружили мужчину с ножом на лестничной площадке в многоэтажном доме, где он пытался укрыться. Подозреваемый попытался оправдаться и сообщил, что приехал к брату из Кемерова, однако опоздал на обратный поезд и решил переночевать в подъезде.

    Росгвардейцы установили, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина с помощью ножа открыл пластиковое окно торгового павильона и украл четыре мобильных телефона, которые спрятал в подъезде. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка продолжают проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Автор: Ксения Пудовкина
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