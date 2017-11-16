В честь Шаповалова предложили назвать одну из московских улиц

Объединенный молодежный фронт (ОМФ) обратился к столичной мэрии с просьбой рассмотреть возможность присвоения одной из улиц Москвы имени скончавшегося накануне советского и российского актера театра и кино Виталия Шаповалова. Соответствующее обращение направят мэру города Сергею Собянину в четверг, 16 ноября.

«Считаем, что улица в честь этого великого актера должна появиться в Москве. Шаповалов играл в таких известных постановках как «А зори здесь тихие», «Пугачев», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф». Мы уверены, что имя Шаповалова должно быть увековечено именно таким образом», — заявила глава центрального штаба ОМФ Ксения Шлямина.

Напомним, прощание с Виталием Шаповаловым состоится 17 ноября на основной сцене Московского театра на Таганке. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище. Ранее стало известно, что народный артист России Виталий Шаповалов ушел из жизни на 79-м году жизни после перенесенной операции.

Шаповалов пришел в Театр на Таганке в 1968 году, он сыграл множество интересных ролей. С 1985 по 1987 годы он — артист театра «Современник». Затем — снова Театр на Таганке, в котором актер играл до 2009 года.