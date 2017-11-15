Комитет Рады включил «крымский вопрос» в законопроект о реинтеграции Донбасса

Киев, 15 ноября. Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил вопрос о возвращении Крыма в законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом в среду заявил председатель комитета Сергей Пашинский.

«Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием ВСУ. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац», — отметил он.

В законопроекте также говорится о том, что Украина не признает никаких документов, выданных на территории ДНР, ЛНР и в Крыму, включая свидетельства о рождении и смерти.

Напомним, что принятый в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса позволяет Киеву возобновить полномасштабные военные действия на востоке Украины, не объявляя при этом войны. Он также обозначает Россию как «страну-агрессора».