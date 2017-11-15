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Политика
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Украина
Комитет Рады включил «крымский вопрос» в законопроект о реинтеграции Донбасса
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    Комитет Рады включил «крымский вопрос» в законопроект о реинтеграции Донбасса

    19:40  15 Ноября 2017
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    Комитет Рады включил «крымский вопрос» в законопроект о реинтеграции Донбасса

    Киев, 15 ноября. Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил вопрос о возвращении Крыма в законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом в среду заявил председатель комитета Сергей Пашинский.

    «Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием ВСУ. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац», — отметил он.

    Комитет Рады включил «крымский вопрос» в законопроект о реинтеграции Донбасса

    В законопроекте также говорится о том, что Украина не признает никаких документов, выданных на территории ДНР, ЛНР и в Крыму, включая свидетельства о рождении и смерти.

    Напомним, что принятый в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса позволяет Киеву возобновить полномасштабные военные действия на востоке Украины, не объявляя при этом войны. Он также обозначает Россию как «страну-агрессора».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #донбасс #крым #рада #законопроект
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