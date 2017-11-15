Пентагон ответил на предложение РФ о совместных ударах по ИГ в Сирии

Вашингтон, 15 ноября. Возглавляемая США международная коалиция не проводит операции против террористов с третьими сторонами, включая Сирию и Россию. Об этом заявил в среду представитель министерства обороны Соединенных Штатов Америки, который прокомментировал предложения Москвы о совместных ударах по позициям боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в САР.

«Коалиция не наносит авиаудары в Ираке или Сирии на основании запросов от сирийского режима или Российской Федерации. Если мы получаем данные или информацию от третьего лица, что террористы ИГ1 присутствуют в нашей зоне ответственности, мы можем провести наше собственное расследование», — цитирует комментарий Пентагона РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удары по позициям исламских радикалов в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.