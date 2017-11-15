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Пентагон ответил на предложение РФ о совместных ударах по ИГ в Сирии
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    Пентагон ответил на предложение РФ о совместных ударах по ИГ в Сирии

    19:41  15 Ноября 2017  /обновлено: 19:56  15 Ноября 2017
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    Сирия: Пентагон ответил на предложение РФ о совместных ударах по ИГ

    Вашингтон, 15 ноября. Возглавляемая США международная коалиция не проводит операции против террористов с третьими сторонами, включая Сирию и Россию. Об этом заявил в среду представитель министерства обороны Соединенных Штатов Америки, который прокомментировал предложения Москвы о совместных ударах по позициям боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в САР.

    «Коалиция не наносит авиаудары в Ираке или Сирии на основании запросов от сирийского режима или Российской Федерации. Если мы получаем данные или информацию от третьего лица, что террористы ИГ1 присутствуют в нашей зоне ответственности, мы можем провести наше собственное расследование», — цитирует комментарий Пентагона РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удары по позициям исламских радикалов в Дейр-эз-Зоре.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #рф
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