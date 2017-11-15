Если гопник замахнулся, ему надо врезать: сенатор растолковал закон РФ об иностранных агентах

В студии программы «Время покажет» на Первом канале в вечернем выпуске обсуждали единогласное решение Госдумы, сразу во втором и третьем чтении принявшей закон о возможности признания зарубежных СМИ «иностранными агентами». Напомним, принятие этого закона стало ответом на то, что американский минюст фактически вынудил российские информационные агентства — RT и Sputnik — в срочном порядке зарегистрироваться в США в качестве иностранных агентов.

Чем чревато для работающих в России иностранных СМИ принятие этого закона, зрителям и участникам дискуссии объяснил член Совета Федерации Олег Морозов.

«Между Россией и США идет информационная война, — отметил сенатор Морозов. — Для Запада все, что делают США, это всегда хорошо, а все, что делает Россия, — это всегда плохо. Тем более, когда дело касается СМИ».

По словам Морозова, для Запада признание российских информагентств иностранными агентами не является гонением на свободу слова, а то, что в ответ вынужденно делает Россия, — это уже «гонение».

«А поскольку это информационная война, наш ответ одновременно — и зеркальный, и ассиметричный, — отметил сенатор. — Асимметрия состоит в том, что под статус иностранного агента — внимание! — могут попасть любые иностранные СМИ. То есть, это либо СМИ, зарегистрированные за рубежом, либо СМИ, зарегистрированные в России, но имеющие финансирование из-за рубежа. В США удар был нанесен только по агентствам RT и Sputnik, а у нас же по принятому сегодня закону любое СМИ могут объявить иностранным агентом. В этом асимметрия. А зеркальность состоит в том, что мы дали нашему Минюсту выбрать из этого перечня те конкретные СМИ, которые с нашей точки зрения нам вредят».

По словам Олега Морозова, можно продолжить метафору ведущего Анатолия Кузичева, который ранее сравнил действия США по отношению к российским СМИ с поведением гопника, которому пора уже дать достойный отпор, а не изображать из себя интеллигентность.

«Если сравнивать западные СМИ с гопником — то иногда гопник настолько слаб, что его можно и не бить, — продолжил сравнение Олег Морозов. — Но если гопник замахнулся, то лучше ему врезать. Так вот, в данном случае наш Минюст оценит, как ведет себя гопник. И это будет означать следующее — как только к RT и Sputnik в США будут применяться какие-либо меры в связи с их статусом иностранного агента, мы зеркально объявим те же меры к тем СМИ, которые будут объявлены иностранными агентами у нас. Это может быть «Голос Америки», «Свобода», CNN, и т.д.».