Ученые нашли в созвездии Девы пригодную для жизни планету

Москва, 15 ноября. Представители Женевского университета открыли новую планету в созвездии Девы, которая может быть пригодна для жизни.

Речь идет о потенциальном «двойнике Земли», который удалось зафиксировать благодаря работе спектрографа HARPS, установленного на телескоп в обсерватории в Чили. Космический объект находится в 11 световых годах от нашей планеты.

Как передает издание «Ридус», планета Ross 128 вращается вокруг одноименного красного карлика, а ее возраст оценивается приблизительно в пять миллиардов лет. Масса объекта в 1,3 раза больше Земли.

The planet Ross 128 b orbits a red dwarf star just 11 light years from Earth. It took 10 years of observations to confirm its existence. https://t.co/5DuPvwWBAB @NebulousNikki — CBC News (@CBCNews) November 15, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что австралийские ученые обнаружили восемь потенциально пригодных для жизни экзолун.