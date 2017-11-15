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Ученые нашли в созвездии Девы пригодную для жизни планету
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    Ученые нашли в созвездии Девы пригодную для жизни планету

    19:42  15 Ноября 2017
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    Ученые нашли в созвездии Девы пригодную для жизни планету

    Москва, 15 ноября. Представители Женевского университета открыли новую планету в созвездии Девы, которая может быть пригодна для жизни.

    Речь идет о потенциальном «двойнике Земли», который удалось зафиксировать благодаря работе спектрографа HARPS, установленного на телескоп в обсерватории в Чили. Космический объект находится в 11 световых годах от нашей планеты.

    Как передает издание «Ридус», планета Ross 128 вращается вокруг одноименного красного карлика, а ее возраст оценивается приблизительно в пять миллиардов лет. Масса объекта в 1,3 раза больше Земли.

    Напомним, ранее стало известно о том, что австралийские ученые обнаружили восемь потенциально пригодных для жизни экзолун.

    Автор: Алексей Громов
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