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Мы расстались без претензий: Родионов прокомментировал уход Маццона из «Автодора»
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    Мы расстались без претензий: Родионов прокомментировал уход Маццона из «Автодора»

    19:32  15 Ноября 2017
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    Мы расстались без претензий: Родионов прокомментировал уход Маццона из «Автодора»

    Саратов, 15 ноября. Руководство баскетбольного саратовского клуба «Автодор» и оставивший пост тренера Андреа Маццон не имеют друг к другу никаких претензий. Об этом в среду заявил президент клуба Владимир Родинов, комментируя уход наставника саратовцев.

    «Мы расстались без претензий друг к другу, никаких конфликтов у нас не было. Я проявил терпение. До последнего момента ждал, что Маццон среагирует на мои требования, но — не сложилось. Это издержки тренерской профессии», — отметил он.

    Мы расстались без претензий: Родионов прокомментировал уход Маццона из «Автодора»

    По словам спортивного менеджера, руководство «Автодора» теперь возлагает большие надежды на Евгения Пашутина, который занял тренерское кресло после ухода Маццона. Перед ним поставлена задача вывести команду в плей-офф. Контракт с тренером заключен до конца сезона, пишет газета «Известия».

    Автор: Алексей Громов
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    #баскетбол #автодор #клуб #родинов #маццон
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