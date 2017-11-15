Мы расстались без претензий: Родионов прокомментировал уход Маццона из «Автодора»

Саратов, 15 ноября. Руководство баскетбольного саратовского клуба «Автодор» и оставивший пост тренера Андреа Маццон не имеют друг к другу никаких претензий. Об этом в среду заявил президент клуба Владимир Родинов, комментируя уход наставника саратовцев.

«Мы расстались без претензий друг к другу, никаких конфликтов у нас не было. Я проявил терпение. До последнего момента ждал, что Маццон среагирует на мои требования, но — не сложилось. Это издержки тренерской профессии», — отметил он.

По словам спортивного менеджера, руководство «Автодора» теперь возлагает большие надежды на Евгения Пашутина, который занял тренерское кресло после ухода Маццона. Перед ним поставлена задача вывести команду в плей-офф. Контракт с тренером заключен до конца сезона, пишет газета «Известия».