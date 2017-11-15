Российский авторынок в октябре вошел в пятерку лидеров Европы

Москва, 15 ноября. Автомобильный рынок России по итогам октябрьских продаж занял пятое место в списке европейских стран с самым большим показателем реализации транспорта. Об этом свидетельствуют данные, приведенные экспертами аналитического агентства «Автостат».

В прошлом месяце россияне приобрели 136 тысяч машин, не считая сегмент малотоннажных коммерческих автомобилей.

Первое место среди европейских рынков традиционно заняла Германия, в октябре немецкие автодилеры реализовали более 272 тысяч автомобилей.

Вторая строчка рейтинга досталась Франции, в октябре там было продано более 176 тысяч автомобилей. Третье место по количеству реализованного автотранспорта заняла Великобритания, где за обозначенный период продали более 158 тысяч машин. Четвертое место у Италии с показателем несильно опережающим российский — около 158 тысяч автомобилей за октябрь 2017 года.

Отметим, авторынок России показывает положительную динамику уже восьмой месяц подряд.