Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин утвердил порядок принесения присяги гражданина РФ
Экономика
Российский авторынок в октябре вошел в пятерку лидеров Европы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российский авторынок в октябре вошел в пятерку лидеров Европы

    19:27  15 Ноября 2017
    164

    Российский авторынок в октябре вошел в пятерку лидеров Европы

    Москва, 15 ноября. Автомобильный рынок России по итогам октябрьских продаж занял пятое место в списке европейских стран с самым большим показателем реализации транспорта. Об этом свидетельствуют данные, приведенные экспертами аналитического агентства «Автостат». 

    В прошлом месяце россияне приобрели 136 тысяч машин, не считая сегмент малотоннажных коммерческих автомобилей. 

    Первое место среди европейских рынков традиционно заняла Германия, в октябре немецкие автодилеры реализовали более 272 тысяч  автомобилей.

    Вторая строчка рейтинга досталась Франции, в октябре там было продано более 176 тысяч автомобилей. Третье место по количеству реализованного автотранспорта заняла Великобритания, где за обозначенный период продали более 158 тысяч машин. Четвертое место у Италии с показателем несильно опережающим российский  — около 158 тысяч автомобилей за октябрь 2017 года.

    Отметим, авторынок России показывает положительную динамику уже восьмой месяц подряд.

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #авторынок #лидеры
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        1859
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        800
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        1876
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        653