В России изготовили iPhone X с бриллиантами за 2,4 млн рублей

Москва, 15 ноября. Известный люксовый бренд Caviar анонсировал выпуск уникального iPhone X, посвященного России.

Телефон украшен 344 бриллиантами, золотым российским гербом и рельефным покрытием, имитирующим черную икру. Бриллиантовый iPhone X будет изготовлен в одном экземпляре, а его стоимость составит 2,4 млн рублей.

Отметим, что стоимость люксового смартфона сопоставима с ценой на новый Audi A6, который продается в российских дилерских центрах за 2,5 млн рублей.

«Сегодня Caviar презентует iPhone X, посвященные черной икре, традиционной русской ювелирной технике филигрань и бриллиантовой Короне Императора», — говорится в описании iPhone X на сайте Caviar.

Напомним, что iPhone X был впервые представлен публике 12 сентября в Театре Стива Джобса. Диагональ экрана гаджета составляет 5,8 дюйма. Смартфон оснащен процессором Apple A11, камерой с разрешением 1080 p и улучшенным аккумулятором, который держит заряд на 2 часа дольше, чем iPhone 7. Одной из отличительных особенностей новинки стала система Face ID, пришедшая на смену сканера отпечатка пальца, которая «узнает» владельца iPhone X, сканируя его лицо. Стоимость iPhone X в России в среднем колеблется от 76,9 тыс. до 91,9 тыс. рублей.