Россия может занять на Ближнем Востоке ведущую дипломатическую роль — СМИ

Доминирующая роль Москвы в сирийской войне спровоцировала шквал прогнозов и предположений западных политологов о том, что в следующем ближневосточном конфликте Кремль возьмет на себя ведущую дипломатическую роль. Среди наиболее часто обсуждаемых потенциальных объектов для российского дипломатического успеха — Ливия, Катарский кризис и противостояние Саудовской Аравии с Ираном.

Федеральное агентство новостей представляет читателям перевод статьи Russia's next Power Play May Occur in Yemen (Россия может продемонстрировать свою силу в Йемене), опубликованную порталом The National Interest.

Дипломатическое участие в каждом из трех региональных кризисов открывает новые возможности расширения геополитического влияния России, однако западные политики уделяют особое внимание именно перспективам Москвы в Йемене. На это есть множество причин: Йеменский конфликт обладает уникальным слиянием характеристик, которые предоставляют Владимиру Путину возможность при относительно небольших затратах громко заявить об усилении роли Москвы на Ближнем Востоке.

Российские политики рассматривают Йемен как привлекательное место, так как считают, что Саудовская Аравия готова прекратить военные действия на территории этого государства, если ей будут предложены приемлемые условия. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр подтвердил это утверждение во время недавнего визита в Москву. Отвечая на вопросы российских журналистов, он настаивал на том, что Саудовская Аравия хочет, чтобы все воюющие стороны выполнили положения 2216 резолюции Совета Безопасности ООН, в которой содержится призыв к прекращению гражданской войны в Йемене.

Возрастающие антивоенные настроения внутри саудовского политического истеблишмента очевидны, и политики Эр-Рияда убеждены в том, что конфликт в Йемене зашел в тупик. Чтобы достичь эффективного политического урегулирования в этой стране, Саудовской Аравии необходимо будет координировать свою деятельность с внешним посредником большой силы, поскольку региональные субъекты, такие как Кувейт и Оман, исчерпали свои дипломатические возможности. Этот посреднический вакуум предоставляет прекрасную возможность для России продемонстрировать свое дипломатическое мастерство, способствуя разрешению конфликта.

У России есть два очевидных преимущества, благодаря которым она может занять ведущую роль в урегулировании ситуации в Йемене. Во-первых, с момента начала вмешательства Эр-Рияда в марте 2015 года, Россия поддерживала отношения и сотрудничество со всеми политически заинтересованными сторонами. В отличие от Соединенных Штатов, которые на ранних этапах конфликта открыто встали на сторону Саудовской Аравии, Российская Федерация немедленно заявила о своей поддержке мирного урегулирования гражданской войны. В апреле 2015 года Москва осудила удары ВВС Саудовской Аравии по Йемену и высказалась в поддержку всеобщего эмбарго ООН на поставки оружия.

Несмотря на то, что военное вторжение Саудовской Аравии переросло в затяжной конфликт, в Кремле поддерживают позитивные отношения с лидерами по обе стороны гражданской войны. Чтобы продемонстрировать свою приверженность всеобъемлющему дипломатическому диалогу, Москва сохраняет свое посольство в Сане, а также консульство в Адене, где располагается правительство, поддерживаемое саудитами. По этим дипломатическим каналам Москва проконсультировалась с про-саудовскими и про-иранскими фракциями, а также провела неофициальные переговоры по урегулированию военных действий.

У обеих фракций есть хороший опыт общения с Москвой, которая не раз помогала им справляться с тяжелыми последствиями противостояний. Россия даже отправляла гуманитарную помощь в районы Йемена, разрушенные воздушными ударами Саудовской Аравии. Такой сбалансированный подход к конфликтам укрепил отношения России с политическими фракциями Йемена и подарил ей возможность стать дипломатическим посредником.

Кроме того, Кремль имеет большую историю продвижения политической стабильности в Йемене в периоды внутригосударственных конфликтов. В 1986 году, когда вспыхнула гражданская война между соперничающими марксистскими группировками, СССР помог стабилизировать ситуацию путем ограниченного военного участия и пообещал стране экономическую помощь. Советский Союз также оказал глубокое влияние на дипломатические переговоры, которые привели к воссоединению Йемена в 1990 году.

Воспоминания об успешных советских дипломатических действиях в Йемене значительно повышают авторитет России в нынешнем кризисе. С краткосрочной точки зрения, прекращение открытого конфликта в этой ближневосточной стране дает российской стороне возможность закрепиться в качестве крупной военной державы в Красном море.

С 2009 года российские военные чиновники проявили интерес к созданию российской военно-морской базы на йеменской земле. Эта военно-морская база увеличит доступ России к судоходным путям Красного моря и предоставит ей плацдарм в стратегически важном проливе Баб-эль-Мандеб, который связывает Красное море с Аденским заливом. Поскольку Соединенные Штаты оказывают значительное влияние на коммерческую деятельность, проходящую через пролив, а Китай построил свою военно-морскую базу в Джибути, создание российской военной базы в Йемене станет большим преимуществом для Кремля.

С долгосрочной стратегической точки зрения, успешная российская дипломатическая кампания в Йемене завоюет больше доверия к будущим российским дипломатическим предложениям. Как отметил экс-посол России в Йемене Вениамин Попов, содействие Москвы дипломатическому диалогу между воюющими йеменскими группировками в сочетании с гуманитарной помощью жителям страны, будет способствовать усилению авторитета Российской Федерации на Ближнем Востоке.