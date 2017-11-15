Митчелл заверил Порошенко в готовности США ввести новые санкции против России

Киев, 15 ноября. Президент Украины Петр Порошенко встретился в Киеве с новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Порошенко заявил, что ни одна страна в мире, по его мнению, не проводила столько «реформ» во время войны как Украина.

«И мы имеем прочную поддержку наших реформ со стороны Соединенных Штатов», — добавил украинский лидер.

Митчелл в свою очередь заверил, что США и в дальнейшем будут поддерживать Киев. Говоря о Донбассе, он заявил, что Вашингтон поддерживает восстановление территориальной целостности страны. При этом Митчелл добавил, что США готовы «усилить цену для Москвы» за так называемую «российскую агрессию», пишут украинские СМИ.

Власти Украины регулярно заявляют о так называемой «российской агрессии», однако ни одного доказательства этих слов так и не было представлено. В Кремле опровергают все обвинения и напоминают, что Москва является лишь посредником на мирных переговорах в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе, а не участником конфликта.