Соберите волю в кулак: в День отказа от курения Онищенко обратился к россиянам

В мире все больше распространяется мнение, что курение является колоссальным злом, ежегодно уносящим тысячи жизней. По данным Всемирной организации здравоохранения, курение вызывает в мире 90% смертей от рака легких, 75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца. Антитабачной пропаганде, в частности, посвящен Всемирный день без табака, который отмечается в конце весны по инициативе ВОЗ. А в третий четверг ноября ежегодно отмечается День отказа от курения (No Smoking Day), который был установлен в 1977 году по инициативе американских онкологов. В 2017 году День отказа от курения приходится на 16 ноября. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в связи с Днем отказа от курения обратился к россиянам с призывом как можно скорее избавиться от этой пагубной привычки.

«По единодушному мнению всего мирового медицинского сообщества, которое выражено Всемирной организацией здравоохранения, курение является самой опасной из устранимых причин, которые влияют на здоровье, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Подчеркну, речь идет именно об устранимых причинах. Все медицинское мировое сообщество признает, что человечество может и должно полностью избавиться от этой пагубы, коей является курение».

Геннадий Онищенко напомнил, что в России борьба с табакокурением ведется не так активно, как хотелось бы.

«К сожалению, недавно была фактически заблокирована инициатива министерства здравоохранения России о принятии концепции по реализации антитабачного закона, который был принят в нашей стране в развитие рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табакокурением, — напомнил Онищенко. — Но, как говорится, не получилось «подарка к очередному съезду», говоря языком плаката 1970-х годов. И причиной тому — позиция международной транснациональной табачной мафии, базирующейся на североамериканском континенте, которая совершенно беспардонно и нагло вмешалась в этот процесс. Ведь это вопиющий факт, когда ассоциация производителей табака (а это полностью североамериканский капитал), негодуя, написала письмо в правительство РФ — мол, как это так, их будут ограничивать в рекламе, будут ограничивать в вопросах, связанных с налогами, акцизами, и т.д. Они что, не наворовались еще, не нажились на здоровье и жизнях нескольких поколений россиян — и молодых, и пожилых людей?! Они, видите ли, возмутились приравниванием вейпов и электронных сигарет к табачным изделиям. Они нагло врут нам, что вейпы придуманы только для того, чтобы помочь людям избавиться от табакокурения. Это абсолютный цинизм, а мы с вами унизительно отмалчиваемся!»

Поэтому, отметил Геннадий Онищенко, в вопросе борьбы с табаком, так же, как и во всех остальных вопросах России не стоит оглядываться на Запад, а нужно действовать как можно активнее.

«Эта история лишний раз подтверждает, то что мы должны надеяться только на себя, — подчеркнул Геннадий Онищенко. — И День отказа от табака — это повод каждому из нас, даже некурящему, задуматься о том безусловном вреде, который наносится курением здоровью населения. Это повод курильщикам еще раз подумать, а что, собственно, дает им эта пагубная привычка, и не пора ли собрать волю в кулак и отказаться от табака. А всему нашему обществу нужно подумать о том, что, занимая более решительную позицию в вопросе отказа от табакокурения, мы с вами сохраняем наше молодое поколение, которое таким образом, будет избавлено от этого вредного воздействия».

Геннадий Онищенко напомнил, что всего несколько дней назад Ватикан запретил с 2018 года продажу сигарет на своей территории.