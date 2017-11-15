МИД РФ разъяснил оппозиции Сирии планы по проведению Конгресса нацдиалога

Женева, 15 ноября. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов и директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин в среду провели переговоры с представителями сирийской оппозиции Хейсамом Манаа и Халедом аль-Махамидом. Об этом сообщила в среду пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В рамках диалога стороны обсудили вопросы, связанные с урегулированием военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики. Российские дипломаты также дали разъяснения, посвященные планам по проведению в Сочи Конгресса нацдиалога Сирии (КНД).

«Подчеркнута важность подключения вышеупомянутых оппозиционеров к работе КНД. Отмечено, что данная инициатива, в частности, направлена на запуск прямого инклюзивного переговорного процесса между правительством Сирии и широким спектром оппозиции», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что Конгресс национального диалога Сирии может пройти в Сочи уже в декабре 2017 года.