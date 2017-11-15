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МИД РФ разъяснил оппозиции Сирии планы по проведению Конгресса нацдиалога
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    МИД РФ разъяснил оппозиции Сирии планы по проведению Конгресса нацдиалога

    18:57  15 Ноября 2017
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    МИД РФ разъяснил оппозиции Сирии планы по проведению Конгресса нацдиалога

    Женева, 15 ноября. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов и директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин в среду провели переговоры с представителями сирийской оппозиции Хейсамом Манаа и Халедом аль-Махамидом. Об этом сообщила в среду пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

    В рамках диалога стороны обсудили вопросы, связанные с урегулированием военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики. Российские дипломаты также дали разъяснения, посвященные планам по проведению в Сочи Конгресса нацдиалога Сирии (КНД).

    «Подчеркнута важность подключения вышеупомянутых оппозиционеров к работе КНД. Отмечено, что данная инициатива, в частности, направлена на запуск прямого инклюзивного переговорного процесса между правительством Сирии и широким спектром оппозиции», — указано в заявлении.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Конгресс национального диалога Сирии может пройти в Сочи уже в декабре 2017 года.

    Автор: Алексей Громов
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