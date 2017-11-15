Познер оценил эффективность зеркального ответа РФ на закон США об иноагентах

Москва, 15 ноября. Известный российский ведущий Владимир Познер заявил, что зеркальный ответ России из-за нападок на национальные СМИ в США является не самым эффективным.

Под зеркальный ответ — российский закон об иностранных агентах в СМИ — могут попасть CNN, «Радио Свобода», «Голос Америки», Deutsche Welle и другие медиа. Познер отметил, что это далеко не все зарубежные СМИ, а перечисленные он назвал «специфическими». Ведущий добавил, что они, как и Russia Today, направлены не на соотечественников, а на граждан другой страны.

«Вообще эти зеркальные ответы не являются самыми эффективными, — сообщил Познер на своем официальном сайте. — Если кто-то думает, что наши люди станут меньше слушать «Голос Америки» или «Свободу», или так далее, потому что они будут объявлены иностранными агентами, я думаю, что это ошибка. Наши люди реагируют не так. Они реагируют несколько иначе».

Напомним, ранее власти США вынудили телеканал Russia Today America зарегистрировался как иностранного агента.