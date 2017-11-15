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Познер оценил эффективность зеркального ответа РФ на закон США об иноагентах
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    Познер оценил эффективность зеркального ответа РФ на закон США об иноагентах

    18:49  15 Ноября 2017
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    Познер оценил эффективность зеркального ответа РФ на закон США об иноагентах

    Москва, 15 ноября. Известный российский ведущий Владимир Познер заявил, что зеркальный ответ России из-за нападок на национальные СМИ в США является не самым эффективным.

    Под зеркальный ответ — российский закон об иностранных агентах в СМИ — могут попасть CNN, «Радио Свобода», «Голос Америки», Deutsche Welle и другие медиа. Познер отметил, что это далеко не все зарубежные СМИ, а перечисленные он назвал «специфическими». Ведущий добавил, что они, как и Russia Today, направлены не на соотечественников, а на граждан другой страны.

    «Вообще эти зеркальные ответы не являются самыми эффективными, — сообщил Познер на своем официальном сайте. — Если кто-то думает, что наши люди станут меньше слушать «Голос Америки» или «Свободу», или так далее, потому что они будут объявлены иностранными агентами, я думаю, что это ошибка. Наши люди реагируют не так. Они реагируют несколько иначе».

    Познер оценил эффективность зеркального ответа РФ на закон США об иноагентах

    Напомним, ранее власти США вынудили телеканал Russia Today America зарегистрировался как иностранного агента.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #сша #иностранный агент #сми #закон #познер #ответ
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