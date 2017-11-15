Сирия: руководитель комитета торговли по городу Хама рассказал ФАН об экономической ситуации

Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) встретился с руководителем комитета внутренней торговли и защиты прав потребителя по городу Хама Зиядом Кусой, который рассказал нашему репортеру об экономической ситуации в своем регионе и в целом — во всей Сирии.

По словам чиновника, в период активной фазы вооруженного противостояния в республике ситуация с наличием в магазинах и на рынках продовольственных товаров была сложная, но все же даже в наиболее тяжелое время на прилавках можно было найти самые необходимые продукты питания. Теперь после серии успешных военных операций ВКС России и правительственной Сирийской арабской армии (САА), в результате которых линия соприкосновения с «Исламским государством»1 (группировка запрещена в РФ) сдвинулась далеко на восток — в приграничную провинцию Дейр-эз-Зор, обстановка с наличием продовольственных товаров в САР существенно изменилась в позитивную сторону. Теперь жители арабской республики могут легко найти на рынках и в магазинах все, что им нужно.

«Эти крупнейшие военные достижения очень положительно отразились на экономической ситуации в целом, в том числе на ценах и на наличии товаров. И поэтому я могу уверенно сказать, что дела в провинции Хама идут очень хорошо», — заверил Зияд Куса.

Руководитель внутренней торговли по административному центру региона связывает экономический рост в Сирии, прежде всего, с тем, что в ходе кампании российской авиационной группировки и правительственных сил САР у террористов были отбиты крупные нефтяные и газовые месторождения в центральной части, на востоке и в других районах страны. Благодаря этому в дома всех жителей республики не только вернулись свет и газ, но и многие продовольственные товары, поскольку Сирия вновь стала конкурентоспособной на мировом энергетическом рынке.

Собеседник ФАН также добавил, что в провинции Хама в текущем году ситуация с обеспечением населения топливом в значительной степени улучшилась. Если в 2016-м только половина семей получила по 100 литров топлива в год, то теперь, согласно предварительным оценкам, необходимым количеством ресурсов будут обеспечены почти все жители провинции.

«Раньше в нашем регионе отмечалась серьезная нехватка топлива, но должен сказать, что в этом году ситуация намного лучше, чем в последние два или три года», — подчеркнул Куса.

Таким образом, успех военной кампании ВКС РФ и правительственной армии САР обеспечил экономический рост в Сирии, благодаря чему, в свою очередь, существенно улучшился уровень жизни населения арабской республики. Прежде всего, этого удалось добиться за счет восстановления контроля над многими районами залежей нефти и газа. Однако, крупнейшие нефтеносные районы республики — на левом берегу Евфрата в провинции Дейр эз-Зор — недавно были захвачены курдскими Демократическими силами Сирии (SDF), поддерживаемыми США. Этот факт может серьезно осложнить дальнейший процесс восстановления экономики в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.