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Сирия: руководитель комитета торговли по городу Хама рассказал ФАН об экономической ситуации
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    Сирия: руководитель комитета торговли по городу Хама рассказал ФАН об экономической ситуации

    18:45  15 Ноября 2017
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    Хама

    Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) встретился с руководителем комитета внутренней торговли и защиты прав потребителя по городу Хама Зиядом Кусой, который рассказал нашему репортеру об экономической ситуации в своем регионе и в целом — во всей Сирии.

    По словам чиновника, в период активной фазы вооруженного противостояния в республике ситуация с наличием в магазинах и на рынках продовольственных товаров была сложная, но все же даже в наиболее тяжелое время на прилавках можно было найти самые необходимые продукты питания. Теперь после серии успешных военных операций ВКС России и правительственной Сирийской арабской армии (САА), в результате которых линия соприкосновения с «Исламским государством»1 (группировка запрещена в РФ) сдвинулась далеко на восток — в приграничную провинцию Дейр-эз-Зор, обстановка с наличием продовольственных товаров в САР существенно изменилась в позитивную сторону. Теперь жители арабской республики могут легко найти на рынках и в магазинах все, что им нужно.

    «Эти крупнейшие военные достижения очень положительно отразились на экономической ситуации в целом, в том числе на ценах и на наличии товаров. И поэтому я могу уверенно сказать, что дела в провинции Хама идут очень хорошо», — заверил Зияд Куса.

    Хама

    Руководитель внутренней торговли по административному центру региона связывает экономический рост в Сирии, прежде всего, с тем, что в ходе кампании российской авиационной группировки и правительственных сил САР у террористов были отбиты крупные нефтяные и газовые месторождения в центральной части, на востоке и в других районах страны. Благодаря этому в дома всех жителей республики не только вернулись свет и газ, но и многие продовольственные товары, поскольку Сирия вновь стала конкурентоспособной на мировом энергетическом рынке.

    Собеседник ФАН также добавил, что в провинции Хама в текущем году ситуация с обеспечением населения топливом в значительной степени улучшилась. Если в 2016-м только половина семей получила по 100 литров топлива в год, то теперь, согласно предварительным оценкам, необходимым количеством ресурсов будут обеспечены почти все жители провинции.  

    «Раньше в нашем регионе отмечалась серьезная нехватка топлива, но должен сказать, что в этом году ситуация намного лучше, чем в последние два или три года», — подчеркнул Куса.

    Нефтяное поле Джизаль, провинция Хомс

    Таким образом, успех военной кампании ВКС РФ и правительственной армии САР обеспечил экономический рост в Сирии, благодаря чему, в свою очередь, существенно улучшился уровень жизни населения арабской республики. Прежде всего, этого удалось добиться за счет восстановления контроля над многими районами залежей нефти и газа. Однако, крупнейшие нефтеносные районы республики — на левом берегу Евфрата в провинции Дейр эз-Зор — недавно были захвачены курдскими Демократическими силами Сирии (SDF), поддерживаемыми США. Этот факт может серьезно осложнить дальнейший процесс восстановления экономики в стране.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Нур Молхем
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #дейр-эз-зор #sdf #зияд куса
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