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Украина
Геращенко заявил в Раде, что не является советником Авакова
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    Геращенко заявил в Раде, что не является советником Авакова

    18:54  15 Ноября 2017
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    Геращенко заявил в Раде, что не является советником Авакова

    Киев, 15 ноября. Украинский депутат Антон Геращенко заявил, что не является советником главы МВД Украины. Об этом нардеп сообщил в ходе заседания антикоррупционного комитета Верховной рады.

    Во время заседания депутат Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил, что Геращенко, будучи советником главы МВД Арсена Авакова, дает отрицательные комментарии о деятельности НАБУ, которое ведет дело о рюкзаках сына Авакова, и отметил конфликт интересов. Геращенко в ответ заявил, что больше не никак не представляет ведомство и может комментировать дело так, как считает нужным. Однако Геращенко не стал отвечать на вопрос о том, входит ли он по-прежнему в коллегию МВД.

    При этом Геращенко продолжает комментировать громкие дела МВД на своей странице в Facebook, где информация появляется раньше, чем в пресс-службе ведомства, сообщают украинские СМИ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #аваков #мвд #рада #геращенко #лещенко #набу
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