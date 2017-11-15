Путин назвал главные составляющие успеха страны

Москва, 15 ноября. Главной составляющей успеха страны являются люди, которые которые «горят своим делом». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На церемонии вручения наград в Кремле глава государства отметил, что успех складывается из таких составляющих, как медицина, спорт, образование, здоровье, производство, оружие и т.д. И чем сложнее задачи, тем больших успехов удается добиться.

«Но для того, чтобы решать такие сложные задачи, нужны люди, которые горят своим делом, которые посвящают этому всю свою жизнь, добиваются прорывных решений, какими бы невероятными идеями они не руководствовались», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что такие люди собрались сегодня на вручении наград и пообещал ориентироваться на них.