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Россия
Заместитель Шойгу пригласил иностранных атташе принять участие в конкурсах «АрМИ-2018»
Россия
Заместитель Шойгу провел брифинг для военных атташе из 70 стран
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    Заместитель Шойгу провел брифинг для военных атташе из 70 стран

    10:18  16 Ноября 2017
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    Заместитель Шойгу провел брифинг для военных атташе из 70 стран

    Москва, 16 ноября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Дмитрий Булгаков провел брифинг для сотрудников военно-дипломатического корпуса из более 70 стран.

    Заместитель Шойгу в ходе брифинга отметил, что для решения общих проблем безопасности и борьбы с международным терроризмом необходим открытый диалог между странами. Булгаков подчеркнул, что подобные брифинги с иностранными атташе с участие командного состава военного ведомства РФ позволяют формировать адекватное понимание процессов, которые происходят в российской армии.

    Замминистра подчеркнул, что в рамках плана международной деятельности МО РФ российские военные продолжают осуществлять визиты в различные страны мира для обмена опытом, принимают участие в международных мероприятиях и организуют приемы иностранных делегаций.

    Заместитель Шойгу провел брифинг для военных атташе из 70 стран

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #минобороны рф #дмитрий булгаков #атташе
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