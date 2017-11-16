Заместитель Шойгу провел брифинг для военных атташе из 70 стран

Москва, 16 ноября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Дмитрий Булгаков провел брифинг для сотрудников военно-дипломатического корпуса из более 70 стран.

Заместитель Шойгу в ходе брифинга отметил, что для решения общих проблем безопасности и борьбы с международным терроризмом необходим открытый диалог между странами. Булгаков подчеркнул, что подобные брифинги с иностранными атташе с участие командного состава военного ведомства РФ позволяют формировать адекватное понимание процессов, которые происходят в российской армии.

Замминистра подчеркнул, что в рамках плана международной деятельности МО РФ российские военные продолжают осуществлять визиты в различные страны мира для обмена опытом, принимают участие в международных мероприятиях и организуют приемы иностранных делегаций.