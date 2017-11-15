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Политика
Экс-канцлер ФРГ Шредер обвинил Киев в войне против Донбасса
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    Экс-канцлер ФРГ Шредер обвинил Киев в войне против Донбасса

    18:28  15 Ноября 2017
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    Экс-канцлер ФРГ Шредер обвинил Киев в войне против Донбасса

    Берлин, 15 ноября. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер обвинил власти Украины в ведении войны против Донбасса, пишет Zeit. 

    Бывший глава немецкого правительства Герхард Шредер прокомментировал политику Киева в отношении республик Донбасса. По мнению экс-канцлера, Украина ведет войну. 

    «Шредер обвинил правительство Украины в том, что оно ведет войну против Донбасса», — говорится в публикации издания Zeit. Немецкий политик также подчеркнул, что планы России о якобы имеющемся намерении «аннексировать Прибалтику», звучат «абсурдно».

    Шредер привел в пример президента США Дональда Трампа, политика которого вызывает множество вопросов у европейских стран. 

    «В сравнении с президентом США мы можем быть счастливы, что имеем такого, как Путин», - резюмировал Шредер.

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, новые власти не были признаны легитимными в Донбассе. В апреле того же года Киев начал силовую операцию на востоке страны. В настоящее время вопрос об урегулировании ситуации прорабатывается на переговорной площадке в Минске. Рассматривается возможность введения в Донбасс миротворческих сил ООН.  

    Экс-канцлер ФРГ Шредер обвинил Киев в войне против Донбасса

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #донбасс #украина #фрг #шредер
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