Сирия, 15 ноября. Трое детей погибли в результате взрывы мины в городе Аль-Баб на севере Алеппо. Саперы РФ и САР завершили работы по разминированию Дейр-эз-Зора. Турция продолжает стягивать силы в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные авиаудары по опорным пунктам боевиков на окраине деревни Хараста на северо-востоке Дамаска.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили шесть исламистов в районе деревни Хараста в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство»: организовало взрыв в городе Багдад в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла населенные пункты Аз-Захра и Нубль на западе провинции Алеппо, есть жертвы среди мирных граждан; утверждает, что САА понесла потери в технике в районе населенного пункта Арафа к северо-востоку от Хамы; нанесла удары по городу Сальхаб на севере Хамы.

Курды: достигли перекрестка Аль-Кахави на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

После того как в районе Восточной Гуты в соответствии с соглашением о создании зоны безопасности вступил в силу режим тишины, российские военные самолеты не провели ни одного боевого вылета над территорией оазиса. Однако в связи с масштабной атакой исламистов в населенном пункте Хараста, проведенной объединенными силами «Ахрар Аш-Шам», «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман», ВКС РФ нанесли точечные авиаудары по укрепрайонам исламистов на окраине деревни. Кроме того, радикалы не перестают обстреливать жилые районы столицы, что противоречит условиям перемирия, а также приводит к гибели мирных жителей.

Как сообщает информационный портал Al Manar News, вооруженные столкновения между правительственными подразделениями и радикалами вооруженной оппозиции не утихают до сих пор. Исламистские группировки признали гибель шести своих боевиков недалеко от Харасты.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Manar News сообщает, что населенные пункты Аз-Захра и Нубль, расположенные к западу от Алеппо, вновь подверглись минометным ударам со стороны радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1. Несколько гражданских лиц получили ранения в результате обстрела. Кроме того, была убита пожилая женщина.

Тем временем на западной окраине города Аль-Баб на севере провинции, взорвалась мина в результате чего погибло трое детей 5, 11 и 12 лет. Сообщается, что взрывное устройство было заложено на обочине дороги еще в то время, когда данные территории находились в оккупации боевиков «Исламского государства»1. В Аль-Бабе, подконтрольном отрядам Сирийской свободной армии (ССА), регулярно происходят взрывы мин и СВУ, поскольку исламисты ССА не проводили тщательного разминирования.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно заявлению главы Центра по примирению враждующих сторон РФ генерала-лейтенанта Сергея Кураленко, сирийские и российские инженерные войска завершили работу по разминированию территорий административного центра провинции. В ходе зачистки были обезврежены почти 45 тысяч взрывчатых устройств. Саперы осмотрели более 1200 гектаров земли в Дейр-эз-Зоре и его окрестностях, а также 246 километров дорог, передает новостное агентство Al Masdar News. Кроме того, сотрудники Центра по примирению в соответствии с договоренностью с сирийским правительством примут участие в реконструкции города. Будет создана оперативная группа, одной из задач которой станет восстановление деятельности местных органов власти, в также инфраструктуры для скорейшего возвращения беженцев в свои дома.

Напомним, Министерство обороны России объявило о формировании Координационного Центра 23 февраля 2016 года. Он был создан в соответствии с договоренностями, достигнутыми РФ и Соединенными Штатами, для содействия переговорам между правительством Сирии и вооруженной оппозицией, а также для организации гуманитарных поставок.

Тем временем Демократические силы Сирии**** (SDF) продолжили продвигаться на юго-запад от недавно захваченного ими нефтяного поля Танак и достигли перекрестка Аль-Кахави, расположенного у населенного пункта Абу Хаммам, передает Twitter-канал (markito0171).

Провинция Идлиб

По данным информационного агентства Al Manar News, Турция продолжает стягивать силы к границам курдского кантона Африн, который находится в провинции Алеппо. При этом турецкие войска окружают курдские отряды, продвигаясь на севере Идлиба. Как сообщают военные источники AMN, еще порядка 50 солдат и большое количество турецкой военной техники достигло северных окраин региона в районе деревни Кафр Лясин. Напомним, официальная Анкара причисляет курдскую Рабочую партию Курдистана (РПК) к террористическим организациям и стремится оттеснить курдов как можно дальше от турецкой границы.

Провинция Хама

Информационный портал Syrian Revolution News Network, подконтрольный вооруженной оппозиции, утверждает, что в ходе ожесточенных столкновений между правительственной армией и исламистами коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры», в районе населенного пункта Арафа были уничтожены четыре танка сирийских войск. Однако правительственные СМИ пока не подтверждали данную информацию.

Артиллерийским обстрелам радикалов вновь подвергся город Сальхаб, расположенный к северо-западу от Хамы, передает Twitter-канал (ALNokhbaArmy). Об убитых и раненных не сообщается. Боевики, в свою очередь, заявляют об авиаударах сирийских ВВС вблизи деревни Закат на севере региона.

Ирак

Очередной взрыв прогремел вблизи Багдада. Как передает военный источник в Twitter (Wesal_TV), взрывное устройство было заложено в районе Ан-Нахрован на юге столицы. В результате взрыва как минимум один мирный житель погиб, еще пять человек получили ранения. Виновниками произошедшего местные активисты считают подпольные группы террористов «Исламского государства».

Информагентство Al Sumaria News сообщает о начале новой военной операции против «спящих ячеек» террористической группировки в квартале Аль-Махиса в северо-восточной части провинции Дияла. Напомним, накануне правительственные силы проводили обыски в районах Сансал и Аль-Вукуф.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)