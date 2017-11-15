Минобороны опубликовало видео ударов бомбардировщиков ВКС РФ по террористам в Сирии

Москва, 15 ноября. Министерство обороны РФ опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в районе города Абу-Кемаль.

На ролике длиной менее минуты, опубликованном телеканалом «Звезда», запечатлено, как российский военный самолет сбрасывает авиабомбы. Целями для атаки стали опорные пункты террористов, скопления живой силы боевиков и группа бронетехники. Видео записано из кабины одного из Ту-22М3.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродромов на территории России, нанесли удар по объектам боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе города Абу-Кемаль сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Все выбранные цели были успешно поражены, отметили в Минобороны. Прикрытием бомбардировщиков занимались истребители Су-30СМ, поднятые с аэродрома Хмеймим. Уничтожив объекты террористов, все российские самолеты успешно вернулись на аэродромы базирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.