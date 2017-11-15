Сбившую мальчика в Балашихе женщину приговорили к трем годам колонии

Москва, 15 ноября. Сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе Ольга Алисова получила три года колонии-поселения. Такое решение в среду принял Железнодорожный суд, который признал женщину виновной в смерти ребенка.

Суд установил, что Алисова проявила «преступную небрежность», разогнавшись на своем Hyundai Solaris как минимум до 20 км в час во дворе. Сама подсудимая отрицает свою вину, утверждая, что ехала медленнее 20 км в час, а после ДТП сразу же вызвала скорую помощь. Она также отправила 50 тыс. рублей родителям погибшего мальчика, однако те отказались принимать деньги и потребовали возместить им моральный ущерб в виде 10 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Отметим, что данное происшествие вызвало огромный общественный резонанс, поскольку сперва эксперты заявили, что шестилетний мальчик был пьян. Повторная экспертиза опровергла это утверждение. Следственный комитет установил, что судмедэксперт специально загрязнил образцы крови погибшего ребенка спиртообразующей микрофлорой. Ранее сообщалось, что суд признал виновной Алисову.