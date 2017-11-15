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Спикер проамериканских курдов SDF Талал Сило бежал в Турцию
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    Спикер проамериканских курдов SDF Талал Сило бежал в Турцию

    18:19  15 Ноября 2017
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    Спикер проамериканских курдов SDF Талал Сило бежал в Турцию

    Джераблус, 15 ноября. Турецкая разведка доставила спикера проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» на границу страны.

    По данным военных источников в Сирии один из командиров оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы», поддерживаемого США, бросил свое подразделение и перебрался в населенный пункт Джераблус на севере провинции Алеппо, который контролируется протурецкими силами. Талал Сило договорился с турецкой разведкой, которая переправила его на границу Сирии.

    По некоторым данным сейчас Сило допрашивают спецслужбы Турции. Командование «Сирийских демократических сил» и международная коалиция во главе с США пока не прокомментировали эту информацию.

    Спикер проамериканских курдов SDF Талал Сило бежал в Турцию

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #турция #курды #талал сило
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