Спикер проамериканских курдов SDF Талал Сило бежал в Турцию

Джераблус, 15 ноября. Турецкая разведка доставила спикера проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» на границу страны.

По данным военных источников в Сирии один из командиров оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы», поддерживаемого США, бросил свое подразделение и перебрался в населенный пункт Джераблус на севере провинции Алеппо, который контролируется протурецкими силами. Талал Сило договорился с турецкой разведкой, которая переправила его на границу Сирии.

По некоторым данным сейчас Сило допрашивают спецслужбы Турции. Командование «Сирийских демократических сил» и международная коалиция во главе с США пока не прокомментировали эту информацию.