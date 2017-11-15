Тимошенко назвала реформы на Украине «технологией минимизации населения»

Киев, 15 ноября. Реформы, которые проводит сформированное Владимиром Гройсманом правительство Украины, направлены на уменьшение населения страны. Об этом рассказала в среду народный депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Никаких реформ не было. Это была филигранная и отшлифованная технология минимизации населения Украины. Это не для красного словца… Я вам как дважды премьер-министр говорю: эта программа реально осуществляется против каждого украинца», — отметила политик в своем выступлении на съезде «Батькивщины».

По словам Тимошенко, каждый третий украинец якобы поддерживает возглавляемую ею партию.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о том, что в стране обеднели даже воры, которые пытаются заполучить вещи, не представляющие большой ценности.