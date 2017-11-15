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Украина
Тимошенко назвала реформы на Украине «технологией минимизации населения»
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    Тимошенко назвала реформы на Украине «технологией минимизации населения»

    18:29  15 Ноября 2017
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    Тимошенко назвала реформы на Украине «технологией минимизации населения»

    Киев, 15 ноября. Реформы, которые проводит сформированное Владимиром Гройсманом правительство Украины, направлены на уменьшение населения страны. Об этом рассказала в среду народный депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

    «Никаких реформ не было. Это была филигранная и отшлифованная технология минимизации населения Украины. Это не для красного словца… Я вам как дважды премьер-министр говорю: эта программа реально осуществляется против каждого украинца», — отметила политик в своем выступлении на съезде «Батькивщины».

    По словам Тимошенко, каждый третий украинец якобы поддерживает возглавляемую ею партию.

    Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о том, что в стране обеднели даже воры, которые пытаются заполучить вещи, не представляющие большой ценности.

    Автор: Алексей Громов
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    #тимошенко
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