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    Главные новости 15 ноября

    19:00  15 Ноября 2017
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    Главные новости 15 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 15 ноября.

    Торжественный ужин в честь предстоящей международной музпремии Bravo не обошелся без происшествий: охрана голливудской звезды Ричарда Гира, расчищая дорогу для своего подопечного, буквально отшвырнула с дорожки Николая Баскова. Охранник Ричарда Гира отшвырнул Баскова с Лопыревой в Москве.

    Актер и режиссер Дмитрий Дюжев в эфире передачи «Без обид» на латвийском телеканале LTV7 рассказал, что разочаровался в своих российских зрителях. «Я-то думал, вы культурные»: Дюжев обиделся на россиян, не пропустивших его в аэропорту.

    Украине угрожает развал на четыре части из-за политики нынешнего руководства страны, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. Депутат Рады предсказал Украине развал на четыре части.

    Минск вонзил Киеву «нож в спину», когда проголосовал против резолюции Украины по ситуации с соблюдением прав человека в Крыму. Нож в спину: Киев отреагировал на голосование Минска против резолюции по Крыму.

    Артист театра и кино Виталий Шаповалов скончался в возрасте 78 лет в больнице. В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова.

    Главари ИГ1 и спецслужбы США совместно планируют контрнаступление на Абу Кемаль. «Джебхат ан-Нусра»1 оказалась в центре междоусобной борьбы боевиков в провинции Алеппо. Израиль намерен сформировать зону контроля на юго-западе САР. Сирия новости 15 ноября 07.00: «Нусра» в центре междоусобных боев в Алеппо, ИГ и США хотят отбить Абу Кемаль.

    Судебные страсти бушуют на Украине. Очередная реформа оставила большинство граждан без доступа к правосудию, обложив участников спора непомерными расходами. Попала на деньги: на Украине оштрафовали свежую сливу.

    Артиллерия сирийской армии и ВКС РФ продолжают наносить удары по скоплениям террористов в пригородах Абу-Кемаля. Сирия: САА при поддержке ВКС РФ возобновила атаки на террористов ИГ под Абу-Кемалем.

    Глава Роскомнадзора Александр Жаров уверен, что в России следует исключить возможность биометрической идентификации несовершеннолетних. Вызов безопасности общества: почему РКН против биоидентификации несовершеннолетних.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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