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Россия
Путин вручил государственные награды пятидесяти россиянам
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    Путин вручил государственные награды пятидесяти россиянам

    17:58  15 Ноября 2017  /обновлено: 18:04  15 Ноября 2017
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    Путин вручил государственные награды пятидесяти россиянам

    Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин в среду вручил государственные награды 50 выдающимся россиянам. Среди награжденных оказались ученые, предприниматели, спортсмены, артисты, бывшие губернаторы и космонавты.

    В частности, известный российский певец Филипп Киркоров и главный тренер сборной РФ по фехтованию Ильгар Яшар олгы Мамедов были удостоены Ордена Почета.

    Путин вручил государственные награды пятидесяти россиянам

    Бывшие губернаторы Новосибирской, Омской, Орловской областей, Приморья и Ненецкого автономного округа получили Орден дружбы.

    Главе «Газпрома» Алексею Миллеру и академику РАН Юрию Трутневу вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, а космонавту Юрию Маленченко и худруку московского театра Et Cetera Александру Калягину — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Эту же награду получил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

    Автор: Геннадий Плющев
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