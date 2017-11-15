Путин вручил государственные награды пятидесяти россиянам

Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин в среду вручил государственные награды 50 выдающимся россиянам. Среди награжденных оказались ученые, предприниматели, спортсмены, артисты, бывшие губернаторы и космонавты.

В частности, известный российский певец Филипп Киркоров и главный тренер сборной РФ по фехтованию Ильгар Яшар олгы Мамедов были удостоены Ордена Почета.

Бывшие губернаторы Новосибирской, Омской, Орловской областей, Приморья и Ненецкого автономного округа получили Орден дружбы.

Главе «Газпрома» Алексею Миллеру и академику РАН Юрию Трутневу вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, а космонавту Юрию Маленченко и худруку московского театра Et Cetera Александру Калягину — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Эту же награду получил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.