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Полицейские в Калининграде повышали раскрываемость, подкладывая взрывчатку
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    Полицейские в Калининграде повышали раскрываемость, подкладывая взрывчатку

    18:20  15 Ноября 2017
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    Полицейские в Калининграде повышали раскрываемость, подкладывая взрывчатку

    Калининград, 15 ноября. Двое полицейских из Калининграда повышали показатели раскрываемости преступлений, подбрасывая взрывчатые вещества. Мужчин подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.

    В отношении оперуполномоченных отделения по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов порядка возбудили уголовные дела. В пособничестве стражам порядка подозревают еще двоих калининградцев.

    По данным следствия, полицейские пытались искусственно завысить показатели своей работы. В марте этого года они спрятали взрывчатые вещества в районе Литовского вала в Калининграде, после чего 31-летний знакомый одного из них привел своего случайного знакомого на данное место. 

    «В ходе распития спиртного пособник обнаружил ранее спрятанные полицейскими взрывчатые вещества и предложил своему новому знакомому продать найденное, на что последний ответил согласием. В этот же день калиниградец был задержан сотрудниками полиции, а в дальнейшем привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

    В июле полицейские повторили схему. Они спрятали два взрывных устройства и 11 патронов в районе улицы Юрия Гагарина, куда привела неизвестного собутыльника сообщница правоохранителей. Она уговорила мужчину забрать найденное с собой. Позже мужчину с боеприпасами и взрывными устройствами также задержали и привлекли к уголовной ответственности.

    Один из полицейских и его сообщник были арестованы, второй — отправлен под домашний арест. Подозреваемую в пособничестве женщину отпустили под подписку о невыезде. В ближайшее время всем фигурантам дела предъявят обвинение.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #полиция #взрывчатка #раскрываемость
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