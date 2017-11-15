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Алеппо: в районе Африн произошла стычка между протурецкими и проамериканскими силами
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    Алеппо: в районе Африн произошла стычка между протурецкими и проамериканскими силами

    18:05  15 Ноября 2017
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    Алеппо: в районе Африн произошла стычка между протурецкими и проамериканскими силами

    Алеппо, 15 ноября. Около кантона Африн произошли столкновения между курдами SDF и протурецкими «Ахрар аш-Шам» и ССА.

    Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил со ссылкой на источники в северной части провинции Алеппо, что поддерживаемые Турцией «умеренные» боевики из оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» и исламисты группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли населенный пункт Айн Дакна, после артподготовки они отправили на штурм наземные силы.

    Источник отмечает, что курды из проамериканских «Сирийских демократических сил» (SDF) ответили ураганным огнем. В результате противодействующие стороны остались на исходных позициях. Информация о потерях на данный момент не поступала.

    Алеппо: в районе Африн произошла стычка между протурецкими и проамериканскими силами

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #курды #сса #ахрар аш-шам #африн
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