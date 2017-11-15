Алеппо: в районе Африн произошла стычка между протурецкими и проамериканскими силами

Алеппо, 15 ноября. Около кантона Африн произошли столкновения между курдами SDF и протурецкими «Ахрар аш-Шам» и ССА.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил со ссылкой на источники в северной части провинции Алеппо, что поддерживаемые Турцией «умеренные» боевики из оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» и исламисты группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли населенный пункт Айн Дакна, после артподготовки они отправили на штурм наземные силы.

Источник отмечает, что курды из проамериканских «Сирийских демократических сил» (SDF) ответили ураганным огнем. В результате противодействующие стороны остались на исходных позициях. Информация о потерях на данный момент не поступала.