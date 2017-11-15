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Telegram выпустил обновление с улучшенным поиском по каналам
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    Telegram выпустил обновление с улучшенным поиском по каналам

    17:55  15 Ноября 2017
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    Telegram выпустил обновление с улучшенным поиском по каналам

    Москва, 15 ноября. Разработчики Telegram представили обновленную версию мессенджера. Теперь пользователи могут сохранять сообщения, закреплять посты в каналах, отправлять фото целыми альбомами.

    В новой версии Telegram 4.5, адаптированной для iPhone X, появилась опция по установке сразу нескольких аватарок на профиль.

    Кроме того, мессенджер обеспечили новым алгоритмом по поиску, с помощью которого каналы можно искать по названиям.

    Напомним, что обновление Telegram ожидалось еще на прошлой неделе.

    Ранее основатель мессенджера Павел Дуров опубликовал фото с обнаженным торсом, чтобы отвлечь пользователей от задержки выпуска новой версии Telegram.

    Автор: Дима Оленин
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    #дуров #telegram #обновление
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