Telegram выпустил обновление с улучшенным поиском по каналам
Москва, 15 ноября. Разработчики Telegram представили обновленную версию мессенджера. Теперь пользователи могут сохранять сообщения, закреплять посты в каналах, отправлять фото целыми альбомами.
В новой версии Telegram 4.5, адаптированной для iPhone X, появилась опция по установке сразу нескольких аватарок на профиль.
Кроме того, мессенджер обеспечили новым алгоритмом по поиску, с помощью которого каналы можно искать по названиям.
Напомним, что обновление Telegram ожидалось еще на прошлой неделе.
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров опубликовал фото с обнаженным торсом, чтобы отвлечь пользователей от задержки выпуска новой версии Telegram.
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