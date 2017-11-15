Митчелл заявил, что США думают над предоставлением Киеву летального оружия
Киев, 15 ноября. США продолжают рассматривать вопрос предоставления Украине летального оружия. Об этом рассказал помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
«Предоставление Украине летального оружия является одним из вариантов, которые мы рассматриваем», — заявил Митчелл на брифинге в Киеве после общения с президентом Украины Петром Порошенко.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии также добавил, что во время общения с президентом Украины они обсудили в том числе и этот важный вопрос, сообщают украинские СМИ.
Ранее Митчелл, приехавший в Киев с деловым визитом, отметил, что главной целью посещения Украины для него является «подчеркивание преданности Вашингтона Украине».
Напомним, в конце октября начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Киев полностью согласовал с Вашингтоном вопрос поставки американского летального оружия.