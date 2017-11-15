Видеодайджест новостей, вечер 15 ноября 2017 года

Госдума приняла поправку к законопроекту об «иностранных агентах» в России
Госдума приняла
во втором чтении поправку к законопроекту об «иностранных агентах» в России. Согласно этой поправке, иностранные СМИ, которые получают финансирование из других стран, могут быть признаны иноагентами в РФ.
Поправки были внесены в принятый ранее закон о внесудебной блокировке веб-сайтов запрещенных в России организаций. Поводом для них стало притеснение российских СМИ в США.
В Думе это решение называют вынужденным. Вице-спикер парламента Петр Толстой подчеркнул, что речь идет только о зеркальных мерах.
Украине угрожает развал на четыре части
Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич
заявил, что Украине угрожает
развал на четыре части. Он возмущен тем, что нынешние власти допускают развал страны.
По словам народного избранника, заявления о так называемой мнимой «российской угрозе» отвлекают от реальной опасности на западных границах страны.
«Может быть, у власти такой план — развалить государство и потом не отвечать перед этим государством», — сказал Шуфрич в эфире украинского телеканала NewsOne.
В сирийском городе Скальбия прошел день защиты экологии и окружающей среды
В сирийском городе Скальбия прошел
день защиты экологии и окружающей среды. Корреспондент Федерального агентства новостей
побывал в провинции Хама и поговорил с активистами.
Праздник, посвященный охране природы, ежегодно отмечается в середине ноября. В этот день жители обычно принимают участие в различных мероприятиях: проводят субботники, сажают цветы и деревья, посещают специальные экологические выставки.
В этом году данный праздник прошел под лозунгом «Защитим окружающую природу на родине жасмина и лавра». Подобные мероприятия проходят в рамках восстановления региона от последствий войны и постепенного возвращения к мирной жизни.
Каким должен быть президент России?
Известное рекрутинговое агентство в преддверии президентских выборов, которые состоятся в марте, разместило
вакансию «Президент Российской Федерации». Кандидат будет принят на работу по итогам всеобщих выборов представителями работодателя — народом России.
Писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», по просьбе ФАН выступил в роли работодателя. По его словам, рейтинг нынешнего российского лидера со стороны населения красноречиво свидетельствует о высоком уровне поддержки.
«В настоящий момент у нас есть действующий президент. Нравится он кому-то, не нравится — но у него рейтинг 86% среди населения России. Если Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру, то, безусловно, изберут именно его. Он себя зарекомендовал с точки зрения подавляющего большинства населения как очень хороший руководитель. И им самим, и результатами его деятельности население России довольно. Я не политик, но лично я никаких конкурентов у него не вижу вообще. Если он выдвинет свою кандидатуру, то он победит», — сказал Пучков.