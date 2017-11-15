Госдума приняла поправку к законопроекту об «иностранных агентах» в России Госдума приняла во втором чтении поправку к законопроекту об «иностранных агентах» в России. Согласно этой поправке, иностранные СМИ, которые получают финансирование из других стран, могут быть признаны иноагентами в РФ. Поправки были внесены в принятый ранее закон о внесудебной блокировке веб-сайтов запрещенных в России организаций. Поводом для них стало притеснение российских СМИ в США. В Думе это решение называют вынужденным. Вице-спикер парламента Петр Толстой подчеркнул, что речь идет только о зеркальных мерах.

Украине угрожает развал на четыре части Нестор Шуфрич заявил, что Украине Депутат Верховной рады Украинызаявил, что Украине угрожает развал на четыре части. Он возмущен тем, что нынешние власти допускают развал страны. По словам народного избранника, заявления о так называемой мнимой «российской угрозе» отвлекают от реальной опасности на западных границах страны. «Может быть, у власти такой план — развалить государство и потом не отвечать перед этим государством», — сказал Шуфрич в эфире украинского телеканала NewsOne.

В сирийском городе Скальбия прошел день защиты экологии и окружающей среды Федерального агентства новостей побывал в провинции Хама и поговорил с активистами. В сирийском городе Скальбия прошел день защиты экологии и окружающей среды. Корреспондентпобывал в провинции Хама и поговорил с активистами. Праздник, посвященный охране природы, ежегодно отмечается в середине ноября. В этот день жители обычно принимают участие в различных мероприятиях: проводят субботники, сажают цветы и деревья, посещают специальные экологические выставки. В этом году данный праздник прошел под лозунгом «Защитим окружающую природу на родине жасмина и лавра». Подобные мероприятия проходят в рамках восстановления региона от последствий войны и постепенного возвращения к мирной жизни.