Путин приедет на конференцию ВОЗ по борьбе с туберкулезом

Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин посетит открытие конференции Всемирной организации здравоохранения «Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход», сообщила пресс-служба Кремля.

Ожидается, что встреча на уровне министров пройдет 16 ноября.

В сообщении отмечается, что министерская конференция по туберкулезу, проводимая ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения РФ, является ключевым международным мероприятием в рамках глобального здравоохранения и Целей в области устойчивого развития. В мероприятии также примут участие члены ООН, ВОЗ и других международных организаций.

В четверг, 16 ноября, Путин также намерен провести совещание по вопросам развития судостроительного комплекса «Звезда».

Ранее сообщалось, что Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными. Таким образом глава государства прокомментировал предложение украинского политика Виктора Медведчука об обмене пленными.