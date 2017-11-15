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Путин приедет на конференцию ВОЗ по борьбе с туберкулезом
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    Путин приедет на конференцию ВОЗ по борьбе с туберкулезом

    20:00  15 Ноября 2017
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    Путин приедет на конференцию ВОЗ по борьбе с туберкулезом

    Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин посетит открытие конференции Всемирной организации здравоохранения «Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход», сообщила пресс-служба Кремля.

    Ожидается, что встреча на уровне министров пройдет 16 ноября.

    В сообщении отмечается, что министерская конференция по туберкулезу, проводимая ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения РФ, является ключевым международным мероприятием в рамках глобального здравоохранения и Целей в области устойчивого развития. В мероприятии также примут участие члены ООН, ВОЗ и других международных организаций.

    В четверг, 16 ноября, Путин также намерен провести совещание по вопросам развития судостроительного комплекса «Звезда».

    Ранее сообщалось, что Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными. Таким образом глава государства прокомментировал предложение украинского политика Виктора Медведчука об обмене пленными.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #минздрав #воз
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