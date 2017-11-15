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Политика
Польша обвинила ЕС в политическом давлении
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    Польша обвинила ЕС в политическом давлении

    17:25  15 Ноября 2017
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    Польша обвинила ЕС в политическом давлении

    Варшава, 15 ноября. Власти Польши считают резолюцию Европарламента инструментом политического давления. Об этом в среду заявило министерство иностранных дел республики.

    «Резолюция Европарламента не относится к существу спорных вопросов между Европейской комиссией и Польшей. Следует, скорее, рассматривать ее как политический инструмент давления на Польшу», — говорится в сообщении.

    Польша обвинила ЕС в политическом давлении

    МИД Польши подчеркнул, что страна предоставила исчерпывающие письменные ответы Европейской комиссии в связи с судебной реформой. Польские дипломаты также обратили внимание на оценочность резолюции, которая выходит за рамки прежнего диалога Варшавы и Брюсселя.

    Напомним, что ранее Европарламент принял резолюцию, которая запускает механизм применения Евросоюзом санкций в отношении Польши. В частности, страну могут лишить права голоса в Совете Европы. Поводом стала судебная реформа Польши, которая усиливает полномочия исполнительной и законодательной власти.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #евросоюз #польша #европарламент #резолюция
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