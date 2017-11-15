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Украина
Киев причислил Гнойного к угрозам национальной безопасности
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    Киев причислил Гнойного к угрозам национальной безопасности

    17:45  15 Ноября 2017
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    Киев причислил Гнойного к угрозам национальной безопасности

    Киев, 15 ноября. Министерство культуры Украины причислило российского рэпера Гнойного к угрозам национальной безопасности страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Рэпер Гнойный попал в черный список Украины.

    «Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, пополнился российским рэпером Машновым Вячеславом Валерьевичем», — заявили представители Минкультуры.

    В начале октября Гнойный был внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма. По мнению создателей портала, российский рэпер «сознательно нарушил государственную границу Украины», а также участвовал в «попытках легализации аннексии Крыма».

    Киев причислил Гнойного к угрозам национальной безопасности

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, где абсолютное большинство жителей заявили о желании отделиться от Украины, где произошел государственный переворот. Однако Киев отказался признать потерю полуострова и считает его «оккупированной территорией».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #угрозы #министерство культуры #черный список #гнойный
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