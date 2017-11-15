«Если ВСУ прорвутся здесь, то войдут в Донецк»: боец ДНР рассказал о ситуации в Спартаке

Корреспонденты Федерального агентства новостей посетили поселок Спартак, который на протяжении последних недель несколько раз попадал в сводки из-за обстрелов, в том числе артиллерийских, со стороны ВСУ.

Проезжая через Спартак в сторону позиций армии ДНР, сразу можно заметить, что поселок абсолютно пуст. Хотя до войны это был довольно оживленный населенный пункт: хорошая транспортная развязка и близость аэропорта делала его очень удобным. Конечно, в поселке и сегодня остаются жители: несколько десятков человек уже четвертый год проводят ночи в подвалах, спасаясь от украинских обстрелов. А они происходят здесь каждый день.

Несмотря на постоянные провокации и попытки прорыва, которые не прекращаются годами, солдаты вооруженных сил ДНР удерживают врага на подступах к населенному пункту.

«Это ворота в Донецк. Если они [ВСУ — прим. ФАН] прорвутся здесь, то войдут в Донецк и отрежут Ясиноватую», — коротко поясняет важность обороны Спартака боец с позывным «Рыка».

Пройти от опорного пункта до передовых позиций журналистам сегодня не удается: листва опала, и дорога слишком хорошо просматривается позиций ВСУ. А украинские войска давно известны своей привычкой стрелять в прессу.

«Мирным жителям, конечно, тут тяжело живется. Но они получают помощь. И мы помогаем, когда можем» — рассказывает боец о жизни в поселке.

Пообщавшись с бойцами, движемся «в центр». Раньше это был въезд в поселок со стороны Донецка, а теперь там самое безопасное для жителей место, поэтому центр населенного пункта переместился туда. Несколько двухэтажных домов образуют двор, который более-менее прикрыт от прямого огня, а подвалы считаются надежным убежищем в случае артиллерийского обстрела. Именно этот двор и составляет весь нынешний поселок.

Пока журналисты делают фотографии, надеясь, что до сумерек в запасе еще пара часов, начинаются одиночные выстрелы. Потом слышится пулеметная очередь. Уже через несколько минут начинаются разрывы гранат от автоматического станкового гранатомета, а стрелковый огонь становится довольно плотным. Немногочисленные местные жители спешат в бомбоубежища, и журналистам приходится срочно ехать в сторону столицы ДНР — сегодня ночной обстрел начался раньше обычного.