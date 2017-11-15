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Украина
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Донбасс сегодня: ВСУ ударили по автобусу со школьниками в ДНР, украинские СМИ исказили слова Захарченко
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    Донбасс сегодня: ВСУ ударили по автобусу со школьниками в ДНР, украинские СМИ исказили слова Захарченко

    21:00  15 Ноября 2017
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    Донбасс сегодня: ВСУ ударили по автобусу со школьниками в ДНР, украинские СМИ исказили слова Захарченко

    Донбасс, 15 ноября. ВСУ бьют по ДНР из РСЗО и крупнокалиберной артиллерии. ВСУ продают и списывают оружие. СМИ Украины о миротворцах в Донбассе и позиции ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки 34 населенных пункта ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 2200 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из артиллерийских систем калибром 152 и 122 мм, РСЗО «Град» и минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

    В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также зенитные установки типа ЗУ-23-2. Всего военнослужащие ВСУ и национальной гвардии Украины 67 раз нарушили режим тишины.

    Оперативная обстановка

    ВСУ ударили по Зайцево

    Накануне утром бойцы первого батальона 128 отдельной горно-пехотной бригады ВСУ под руководством заместителя командира батальона майора А.И. Шевченко произвели минометный обстрел улиц поселка Зайцево под Горловкой. Информацию сообщили в оперативном командовании ДНР. В этот момент по улице передвигался автобус с детьми, которые направлялись в школу.

    В оперативном командовании ДНР считают, что только благодаря сообразительности детей, которые с началом обстрела сразу же укрылись за близлежащими зданиями, никто не пострадал.

    ВСУ продают и списывают оружие

    Военной разведке ДНР стали известны факты торговли оружием и боеприпасами между подразделениями ВСУ и добровольческими батальонами. Так, начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 11 омпб (отдельного мотопехотного батальона) 59 омпб (отдельной мотопехотной бригады) ВСУ майор О.Н. Солдатов, по данным донецких военных, продает оружие и боеприпасы националистическому батальону «Аратта», дислоцирующемуся в подконтрольном украинским властям Мариуполе.

    ВСУ продают и списывают оружие

    Пользуясь служебным положением и прикрываясь проводимыми обстрелами, Солдатов списывает боеприпасы к минометному и стрелковому вооружению в количествах, превосходящих те, которые используются при огневых атаках ВСУ. Также «предприниматель» находится в сговоре с командиром батальона и списывает автоматы и пулеметы, якобы уничтоженные в результате «террористических атак ДНР».

    Украинские военные РЭБы на службе СБУ

    По данным военных ДНР, такая практика использования Службой безопасности Украины (СБУ) средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) действует не только в 59 омпбр, но и в других подразделениях и соединениях ВСУ, находящихся в зоне так называемой АТО.

    Помимо этого, в зоне боевых действий усилили работу подразделения 71 мобильного центра радиоэлектронной разведки ВСУ. Но вот только украинские разведчики разведку не ведут, а занимаются слежкой за местным населением, находящимся довольно далеко от линии соприкосновения. По информации разведки ДНР, полученные данные и данные мониторинга радиоэфира «сливаются» представителям СБУ, которые впоследствии используют их для ложных обвинений, преследования и вербовки местных жителей.

    Украинские военные РЭБы на службе СБУ

    Украинские СМИ манипулируют информацией

    «В ДНР изменили позицию по введению миротворцев на Донбасс», — пишут украинские СМИ со ссылкой на слова полпреда ДНР в Минске Дениса Пушилина. Напомним, Пушилин накануне заявил, что позиция ДНР по размещению миротворцев ООН в Донбассе абсолютно совпадает с позицией, изложенной Россией в проекте резолюции, внесенной в Совбез ООН.

    Донбасс сегодня: ВСУ ударили по автобусу со школьниками в ДНР, украинские СМИ исказили слова Захарченко

    Но украинские СМИ пошли дальше, несмотря на то, что никто в ДНР позиции не менял в принципе.

    Донбасс сегодня: ВСУ ударили по автобусу со школьниками в ДНР, украинские СМИ исказили слова Захарченко

    Некоторые украинские издания написали, что, оказывается, ДНР недавно и вовсе отвергала любые вопросы, связанные с размещением миротворцев в Донбассе. При этом украинские СМИ в этом вопросе «ссылаются» на главу ДНР Александра Захарченко.

    Донбасс сегодня: ВСУ ударили по автобусу со школьниками в ДНР, украинские СМИ исказили слова Захарченко

    Находим то самое недавнее интервью Захарченко, в котором он якобы отверг идею миротворцев, и видим, что глава ДНР говорит лишь о необходимости обсуждать предложение президента РФ Владимира Путина. При этом Захарченко заявляет, что видит возможным введение миротворцев в Донбасс после выполнения Украиной политических обязательств в рамках минских соглашений. Кстати, это заявление главы ДНР цитируют все те же украинские СМИ.

    Донбасс сегодня: ВСУ ударили по автобусу со школьниками в ДНР, украинские СМИ исказили слова Захарченко

    Автор: Николай Романенко
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