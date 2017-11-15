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Самолет «ЮТэйр» вынужденно приземлился в Тюмени из-за стюарда
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    Самолет «ЮТэйр» вынужденно приземлился в Тюмени из-за стюарда

    17:10  15 Ноября 2017
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    Самолет «ЮТэйр» вынужденно приземлился в Тюмени из-за стюарда

    Тюмень, 15 ноября. Самолет компании «ЮТэйр», совершавший рейс Уфа – Когалым, совершил в среду вынужденную посадку в тюменском аэропорту «Рощино» из-за плохого самочувствия одного из бортпроводников.

    В 11 утра лайнер приземлился в Тюмени, члену экипажа была оказана медицинская помощь, его госпитализировали, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу тюменского аэропорта.

    Через час самолет вылетел по месту назначения. Как выяснило издание, причиной плохого самочувствия бортпроводника стало повышенное артериальное давление.

    «На вахтовом рейсе Уфа-Когалым бортпроводник почувствовал себя плохо, и командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту — Рощино, где сотруднику авиакомпании оказали медицинскую помощь. После непродолжительной стоянки самолет продолжил полет», — прокомментировали произошедшее в авиакомпании.

    О жалобах пассажиров не сообщается.

    Напомним, в настоящее время проводится проверка по факту инцидента с другим самолетом компании «ЮТэйр» — «Боингом-737», совершавшим рейс Москва – Грозный. 11 ноября при заходе на посадку, по предварительным данным, самолет ушел в сваливание, в авиакомпании вину пилотов отрицают, утверждая, что была допущена ошибка в работе диспетчера московского аэропорта «Внуково».

    Автор: Алексей Громов
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    #тюмень #аэропорт #ютэйр
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