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Украина
Власти Днепра откроют «Парк тоталитарного периода» для борьбы с Россией
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    Власти Днепра откроют «Парк тоталитарного периода» для борьбы с Россией

    17:28  15 Ноября 2017
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    Власти Днепра откроют «Парк тоталитарного периода» для борьбы с Россией

    Днепр, 15 ноября. Власти Днепра утвердили программу украинизации, которая будет направлена на сопротивление так называемой «российской агрессии».

    Городской совет Днепра одобрил программу «С Украиной в сердце», которая посвящена украинизации города. Отмечается, что план рассчитан до 2021 года. 

    «Главная цель принятой программы — поддержка местной идентичности, сохранение украинских традиций, украинизация городского пространства и сопротивление российской агрессии, в частности в области культуры», — цитируют местные СМИ депутатов.

    Как стало известно, что в рамках этой программы в Днепре будут установлены памятники Ивану Мазепе, князю Святославу и других украинским деятелям. Также власти города намерены открыть комплексы «Старая Самарь», «Пересичин» и «Парк тоталитарного периода».

    Власти Днепра откроют «Парк тоталитарного периода» для борьбы с Россией

    Украинские власти регулярно делают заявления о так называемой «российской агрессии», однако ни одного доказательства этого факта так и не было представлено. В Кремле в свою подчеркивают, что заинтересованны в стабильности и мире на Украине.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #украина #днепр #программа #укранизация
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