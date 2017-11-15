Днепр, 15 ноября. Власти Днепра утвердили программу украинизации, которая будет направлена на сопротивление так называемой «российской агрессии».

Городской совет Днепра одобрил программу «С Украиной в сердце», которая посвящена украинизации города. Отмечается, что план рассчитан до 2021 года.

«Главная цель принятой программы — поддержка местной идентичности, сохранение украинских традиций, украинизация городского пространства и сопротивление российской агрессии, в частности в области культуры», — цитируют местные СМИ депутатов.

Как стало известно, что в рамках этой программы в Днепре будут установлены памятники Ивану Мазепе, князю Святославу и других украинским деятелям. Также власти города намерены открыть комплексы «Старая Самарь», «Пересичин» и «Парк тоталитарного периода».

Украинские власти регулярно делают заявления о так называемой «российской агрессии», однако ни одного доказательства этого факта так и не было представлено. В Кремле в свою подчеркивают, что заинтересованны в стабильности и мире на Украине.