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Forbes включил двоих россиян в список молодых и успешных бизнесменов
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    Forbes включил двоих россиян в список молодых и успешных бизнесменов

    17:29  15 Ноября 2017
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    Forbes включил двоих россиян в список молодых и успешных бизнесменов

    Москва, 15 ноября. Финансово-экономический журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых успешных и амбициозных молодых людей мира. Попасть в него могут только те, кому еще не исполнилось тридцати лет.

    В этот раз в рядах молодых и богатых оказались два представителя России — Артем Голдман и Виталий Бутерин. 

    26-летний Голдман удостоился упоминания в рубрике «Закон и политика». Он известен тем, что придумал чат-бот Visabot — специальную программу,  определяющую шансы иммигранта на получение грин-карты США. Сервис уже помог более 100 тысячам человек оперативно оформить разрешительную документацию или сэкономить на юристах.

    Виталия Бутерина авторы рейтинга Forbes включили в раздел «Финансы». 23-летний россиянин является основателем блокчейн-платформы Ethereum. Созданная на  базе этой платформы криптовалюта эфир в этом году показала невероятный рост, а ее рыночная капитализация сейчас равняется почти 30 миллиардам долларов. 

    В этом году Forbes выделил 600 успешных и перспективных предпринимателей, не достигших тридцати лет, в двадцати разных отраслях, отмечает «Утро.ру».

    В 2016 году в рейтинге было восемь представителей России, в рубрику «развлечения» Forbes тогда включил теннисистку Марию Шарапову. В этом году уроженке Ханты-Мансийского автономного округа исполнилось тридцать лет.  

    Автор: Федор Веснин
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    #forbes #рейтинг #молодые предприниматели
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