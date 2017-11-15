Forbes включил двоих россиян в список молодых и успешных бизнесменов

Москва, 15 ноября. Финансово-экономический журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых успешных и амбициозных молодых людей мира. Попасть в него могут только те, кому еще не исполнилось тридцати лет.

В этот раз в рядах молодых и богатых оказались два представителя России — Артем Голдман и Виталий Бутерин.

26-летний Голдман удостоился упоминания в рубрике «Закон и политика». Он известен тем, что придумал чат-бот Visabot — специальную программу, определяющую шансы иммигранта на получение грин-карты США. Сервис уже помог более 100 тысячам человек оперативно оформить разрешительную документацию или сэкономить на юристах.

Виталия Бутерина авторы рейтинга Forbes включили в раздел «Финансы». 23-летний россиянин является основателем блокчейн-платформы Ethereum. Созданная на базе этой платформы криптовалюта эфир в этом году показала невероятный рост, а ее рыночная капитализация сейчас равняется почти 30 миллиардам долларов.

В этом году Forbes выделил 600 успешных и перспективных предпринимателей, не достигших тридцати лет, в двадцати разных отраслях, отмечает «Утро.ру».

В 2016 году в рейтинге было восемь представителей России, в рубрику «развлечения» Forbes тогда включил теннисистку Марию Шарапову. В этом году уроженке Ханты-Мансийского автономного округа исполнилось тридцать лет.